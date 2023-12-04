Порошенка не випустили за кордон. Україна перейшла в оборону — ефір Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Сьогодні в ефірі Новини.LIVE поговоримо про заборону Порошенку виїздити за кордон. Також спробуємо проаналізувати, що чекає на Україну у разі переходу до оборони.

Подивитися ефір можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Про що ефір

Політолог Дмитро Корнійчук став гостем студії Вечір.LIVE. Разом з ведучою каналу Новини.LIVE Ланою Шевчук він обговорить скандальне інтерв'ю Кличка, в якому він звинуватив владу в авторитаризмі, та заборону Порошенку виїхати за кордон.

Крім того, поговорять про заяву першої леді щодо другого президентського терміну Зеленського та перехід Збройних сил України до оборони.

Також ми писали, що в Офісі Президента прокоментувала матеріал видання The Economist про нібито погіршення відносин Президента України Володимира Зеленського і Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Наразі в українському керівництві відбуваються "ситуативні дискусії", а не конфлікт.