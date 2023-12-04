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Порошенко не выпустили за границу. Украина перешла в оборону — эфир Новини.LIVE

4 декабря 2023 20:28
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Порошенко не выпустили за границу. Украина перешла в оборону — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня в эфире Новини.LIVE поговорим о запрете Порошенко выезжать за границу. Также попытаемся проанализировать, что жду Украину в случае перехода к обороне.

Посмотреть эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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О чем эфир

Политолог Дмитрий Корнийчук стал гостем студии Вечір.LIVE. Вместе с ведущей канала Новини.LIVE Ланой Шевчук он обсудит скандальное интервью Кличко, в котором он обвинил власть в авторитаризме и запрет Порошенко уехать за границу.

Кроме того, поговорят о заявлении первой леди относительно второго президентского срока Зеленского и переходе Вооруженных сил Украины к обороне.

Также мы писали, что в Офисе Президента прокомментировала материал издания The Economist о якобы ухудшении отношений Президента Украины Владимира Зеленского и Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Сейчас в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.

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