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Посол США назвала три речі, які Україна отримає на саміті НАТО

5 липня 2024 14:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Саміт НАТО у Вашингтоні - коментар Брінк - новини України
Посол США в Україні Бріджит Брінк. Фото: Скриншот відео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

На саміті НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня, Україна може отримати три речі. Це системи ППО, які потрібні як для захисту фронту, так і важливих об’єктів енергетичної інфраструктури, оголошення шляху до членства України в НАТО, а також формулювання, які сприятимуть просуванню України до НАТО.

Про це Новини.LIVE сказала посол США в Україні Бріджит Брінк, відповідаючи на відповідне запитання кореспондентки на заході "Засідання Північноатлантичної ради".

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"Я очікую від саміту трьох речей: оголошень щодо протиповітряної оборони, яка є дуже важливою для вас, особливо в цей час, як для захисту лінії фронту, так і для захисту міст, а також для захисту енергетичної інфраструктури. Очікую, що будуть оголошення, які запропонують щось, що допоможе Україні мати шлях до НАТО, міст до НАТО — це те, що було сказано в минулому, але те, що буде фізично працювати з українським урядом і народом для досягнення цієї мети", — уточнила посол. 

Також, на думку Брінк, можуть прозвучати формулювання, які сприятимуть просуванню України до НАТО. 

"Все це зараз розглядається союзниками по НАТО, тому я не можу точно сказати, що з цього вийде, але я впевнена, що це буде щось, що дасть зрозуміти: майбутнє України — в НАТО, і допоможе наблизити Україну до НАТО. А також, що важливо, покаже, що Альянс в цілому підтримує Україну", — підкреслила Брінк.

За її словами, це найважливіша річ і найпотужніший символ, який можна надіслати Україні.

Нагадаємо, за словами міністерки закордонних справ ФРН Анналени Бербок, на саміті у Сполучених Штатах НАТО має чітко назвати РФ найбільшою загрозою безпеці та відповідно адаптувати свою політику. Це має включати й посилення допомоги Україні.
 

США війна НАТО Україна саміт ППО

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