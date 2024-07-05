Саммит НАТО в Вашингтоне - комментарий Бринк - новости Украины

Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Скриншот видео

На саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, Украина может получить три вещи. Это системы ПВО, которые нужны как для защиты фронта, так и важных объектов энергетической инфраструктуры, объявления пути к членству Украины в НАТО, а также формулировки, которые будут способствовать продвижению Украины в НАТО.

Об этом Новини.LIVE сказала посол США в Украине Бриджит Бринк, отвечая на соответствующий вопрос корреспондентки на мероприятии "Заседание Североатлантического совета".

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"Я ожидаю от саммита трех вещей: объявлений относительно противовоздушной обороны, которая очень важна для вас, особенно в это время, как для защиты линии фронта, так и для защиты городов, а также для защиты энергетической инфраструктуры. Ожидаю, что будут объявления, которые предложат что-то, что поможет Украине иметь путь в НАТО, мост в НАТО — это то, что было сказано в прошлом, но то, что будет физически работать с украинским правительством и народом для достижения этой цели", — уточнила посол.

Также, по мнению Бринк, могут прозвучать формулировки, которые будут способствовать продвижению Украины в НАТО.

"Все это сейчас рассматривается союзниками по НАТО, поэтому я не могу точно сказать, что из этого выйдет, но я уверена, что это будет что-то, что даст понять: будущее Украины – в НАТО, и поможет приблизить Украину к НАТО. И что важно, покажет, что Альянс в целом поддерживает Украину", — подчеркнула Бринк.

По ее словам, это самая важная вещь и самый мощный символ, который можно отправить Украине.

Напомним, по словам министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, на саммите в Соединенных Штатах НАТО должно четко назвать РФ наибольшей угрозой безопасности и соответственно адаптировать свою политику. Это должно включать и усиление помощи Украине.