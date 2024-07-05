Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Посол США назвала три вещи, которые Украина получит на саммите НАТО arrow

Посол США назвала три вещи, которые Украина получит на саммите НАТО

5 июля 2024 14:40
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Саммит НАТО в Вашингтоне - комментарий Бринк - новости Украины
Посол США в Украине Бриджит Бринк. Фото: Скриншот видео
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

На саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет на следующей неделе в Вашингтоне, Украина может получить три вещи. Это системы ПВО, которые нужны как для защиты фронта, так и важных объектов энергетической инфраструктуры, объявления пути к членству Украины в НАТО, а также формулировки, которые будут способствовать продвижению Украины в НАТО.

Об этом Новини.LIVE сказала посол США в Украине Бриджит Бринк, отвечая на соответствующий вопрос корреспондентки на мероприятии "Заседание Североатлантического совета".

Читайте также:

"Я ожидаю от саммита трех вещей: объявлений относительно противовоздушной обороны, которая очень важна для вас, особенно в это время, как для защиты линии фронта, так и для защиты городов, а также для защиты энергетической инфраструктуры. Ожидаю, что будут объявления, которые предложат что-то, что поможет Украине иметь путь в НАТО, мост в НАТО — это то, что было сказано в прошлом, но то, что будет физически работать с украинским правительством и народом для достижения этой цели", — уточнила посол.

Также, по мнению Бринк, могут прозвучать формулировки, которые будут способствовать продвижению Украины в НАТО.

"Все это сейчас рассматривается союзниками по НАТО, поэтому я не могу точно сказать, что из этого выйдет, но я уверена, что это будет что-то, что даст понять: будущее Украины – в НАТО, и поможет приблизить Украину к НАТО. И что важно, покажет, что Альянс в целом поддерживает Украину", — подчеркнула Бринк.

По ее словам, это самая важная вещь и самый мощный символ, который можно отправить Украине.

Напомним, по словам министерства иностранных дел ФРГ Анналены Бербок, на саммите в Соединенных Штатах НАТО должно четко назвать РФ наибольшей угрозой безопасности и соответственно адаптировать свою политику. Это должно включать и усиление помощи Украине.

США война НАТО Украина саммит ПВО

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно