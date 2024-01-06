Постачальниця яєць по 17 грн для Міноборони володіє готелями у Хорватії, — розслідування
Постачальниця харчових продуктів для українських військових Тетяна Глиняна має у власності чотири готелі в курортному місті Хорватії Спліт. Це виявив журналіст Артем Ільїн під час свого розслідування.
Про це йдеться у матеріалі "НВ Бізнес".
Що відомо про готелі, якими володіє Глиняна
За словами співрозмовника видання, який розуміється на готельному бізнесі у Спліті, Тетяна Глиняна володіє як мінімум трьома готелями у місті.
У місцевому бізнес-реєстрі йдеться про те, що з осені 2023 року жінка стала бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А у 2016 році вона стала засновницею фірми "Nazarii d.o.o.".
Зазначається, що ця компанії зареєстрована у населеному пункті Брела.
Тому компанії мають у власності такі готелі:
- бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.
- готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.
- бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на вісім осіб.
- готель Posh категорії 5* має шість апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.
За оцінками експертів, щоб купити ці готелі, потрібно мати понад 10 мільйонів доларів.
За даними співрозмовників видання, у 2023 році в готелі Mirari було проведено реновацію. Крім того, поблизу будівлі тривають ремонтні роботи.
Компанії, які постачають продукти для військових
Також відомо, що Тетяна Глиняна була засновницею у компаніях "білоцерківської групи". Вони в різний час були або є постачальниками харчових продуктів для військовослужбовців, серед яких:
- ТОВ "Преміум компані",
- ТОВ "Візит",
- ТОВ "Укрпродакорд ВР",
- ТОВ "Гранд консалт".
Крім того, до складу такої групи входять й інші юридичні особи, які зареєстровано на інших фізичних осіб. Серед яких і ТОВ "Актив компані", яке належить бізнес-партнеру онука Тетяни, Назарія Березюка, Олександру Дмитревичу.
Яйця по 17 гривень
У матеріалі додають, що в кінці 2022 року ТОВ "Актив компані" отримало найдорожчий підряд Міністерства оборони вартістю 13,16 млрд грн, де яйця були по 17 гривень, а картопля по 22 грн.
За інформацією видання "Наші гроші", у 2015 році Тетяна Глиняна та Руслан Березюк були фігурантами у справі щодо хабаря полковнику Нацгвардії за те, аби сприяти перемозі у тендері щодо консерв за 10% від суми контракту. Проте тоді жінка не потрапила до вироку, а її зять Березюк був засуджений до незначного умовного терміну.
Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів про боротьбу з корупцією у відомстві. При цьому він згадав про витіснення персоналу, який дотримується застарілих методів роботи, та про плани створення спеціалізованих агентств для закупівель озброєння та інших невійськових товарів.
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