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Постачальниця яєць по 17 грн для Міноборони володіє готелями у Хорватії, — розслідування

6 січня 2024 16:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Постачальниця яєць по 17 грн для Міноборони володіє готелями у Хорватії, — розслідування
Обід військового. Ілюстративне фото: Вечірній Київ
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Постачальниця харчових продуктів для українських військових Тетяна Глиняна має у власності чотири готелі в курортному місті Хорватії Спліт. Це виявив журналіст Артем Ільїн під час свого розслідування.

Про це йдеться у матеріалі "НВ Бізнес".

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Що відомо про готелі, якими володіє Глиняна

За словами співрозмовника видання, який розуміється на готельному бізнесі у Спліті, Тетяна Глиняна володіє як мінімум трьома готелями у місті.

розслідування щодо постачальниці Міноборони
Постачальниця Тетяна Глиняна. Фото: dosye.info

У місцевому бізнес-реєстрі йдеться про те, що з осені 2023 року жінка стала бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А у 2016 році вона стала засновницею фірми "Nazarii d.o.o.".

Зазначається, що ця компанії зареєстрована у населеному пункті Брела.

Тому компанії мають у власності такі готелі:

  • бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.
  • готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.
  • бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на вісім осіб.
  • готель Posh категорії 5* має шість апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.
розслідування щодо постачальниці Міноборони
Місця розташування готелів у Спліті. Фото: НВ Бізнес

За оцінками експертів, щоб купити ці готелі, потрібно мати понад 10 мільйонів доларів. 

За даними співрозмовників видання, у 2023 році в готелі Mirari було проведено реновацію. Крім того, поблизу будівлі тривають ремонтні роботи.

розслідування щодо постачальниці Міноборони
Краєвид з номеру готелю Luxe. Фото: Luxe

Компанії, які постачають продукти для військових

Також відомо, що Тетяна Глиняна була засновницею у компаніях "білоцерківської групи". Вони в різний час були або є постачальниками харчових продуктів для військовослужбовців, серед яких:

  • ТОВ "Преміум компані",
  • ТОВ "Візит",
  • ТОВ "Укрпродакорд ВР",
  • ТОВ "Гранд консалт".

Крім того, до складу такої групи входять й інші юридичні особи, які зареєстровано на інших фізичних осіб. Серед яких і ТОВ "Актив компані", яке належить бізнес-партнеру онука Тетяни, Назарія Березюка, Олександру Дмитревичу.

Яйця по 17 гривень

У матеріалі додають, що в кінці 2022 року ТОВ "Актив компані" отримало найдорожчий підряд Міністерства оборони вартістю 13,16 млрд грн, де яйця були по 17 гривень, а картопля по 22 грн. 

За інформацією видання "Наші гроші", у 2015 році Тетяна Глиняна та Руслан Березюк були фігурантами у справі щодо хабаря полковнику Нацгвардії за те, аби сприяти перемозі у тендері щодо консерв за 10% від суми контракту. Проте тоді жінка не потрапила до вироку, а її зять Березюк був засуджений до незначного умовного терміну. 

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів про боротьбу з корупцією у відомстві. При цьому він згадав про витіснення персоналу, який дотримується застарілих методів роботи, та про плани створення спеціалізованих агентств для закупівель озброєння та інших невійськових товарів.

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