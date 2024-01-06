Постачальниця яєць по 17 грн для Міноборони володіє готелями у Хорватії, — розслідування

Обід військового. Ілюстративне фото: Вечірній Київ

Постачальниця харчових продуктів для українських військових Тетяна Глиняна має у власності чотири готелі в курортному місті Хорватії Спліт. Це виявив журналіст Артем Ільїн під час свого розслідування.

Про це йдеться у матеріалі "НВ Бізнес".

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Що відомо про готелі, якими володіє Глиняна

За словами співрозмовника видання, який розуміється на готельному бізнесі у Спліті, Тетяна Глиняна володіє як мінімум трьома готелями у місті.

Постачальниця Тетяна Глиняна. Фото: dosye.info

У місцевому бізнес-реєстрі йдеться про те, що з осені 2023 року жінка стала бенефіціаром компаній "Zen Adria d.o.o.", "Pigment d.o.o.", "Mimoza d.o.o.". А у 2016 році вона стала засновницею фірми "Nazarii d.o.o.".

Зазначається, що ця компанії зареєстрована у населеному пункті Брела.

Тому компанії мають у власності такі готелі:

бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на вісім осіб.

готель Posh категорії 5* має шість апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

Місця розташування готелів у Спліті. Фото: НВ Бізнес

За оцінками експертів, щоб купити ці готелі, потрібно мати понад 10 мільйонів доларів.

За даними співрозмовників видання, у 2023 році в готелі Mirari було проведено реновацію. Крім того, поблизу будівлі тривають ремонтні роботи.

Краєвид з номеру готелю Luxe. Фото: Luxe

Компанії, які постачають продукти для військових

Також відомо, що Тетяна Глиняна була засновницею у компаніях "білоцерківської групи". Вони в різний час були або є постачальниками харчових продуктів для військовослужбовців, серед яких:

ТОВ "Преміум компані",

ТОВ "Візит",

ТОВ "Укрпродакорд ВР",

ТОВ "Гранд консалт".

Крім того, до складу такої групи входять й інші юридичні особи, які зареєстровано на інших фізичних осіб. Серед яких і ТОВ "Актив компані", яке належить бізнес-партнеру онука Тетяни, Назарія Березюка, Олександру Дмитревичу.

Яйця по 17 гривень

У матеріалі додають, що в кінці 2022 року ТОВ "Актив компані" отримало найдорожчий підряд Міністерства оборони вартістю 13,16 млрд грн, де яйця були по 17 гривень, а картопля по 22 грн.

За інформацією видання "Наші гроші", у 2015 році Тетяна Глиняна та Руслан Березюк були фігурантами у справі щодо хабаря полковнику Нацгвардії за те, аби сприяти перемозі у тендері щодо консерв за 10% від суми контракту. Проте тоді жінка не потрапила до вироку, а її зять Березюк був засуджений до незначного умовного терміну.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Рустем Умєров розповів про боротьбу з корупцією у відомстві. При цьому він згадав про витіснення персоналу, який дотримується застарілих методів роботи, та про плани створення спеціалізованих агентств для закупівель озброєння та інших невійськових товарів.