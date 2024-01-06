Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Поставщица яиц по 17 грн для Минобороны владеет отелями в Хорватии, — расследование arrow

Поставщица яиц по 17 грн для Минобороны владеет отелями в Хорватии, — расследование

6 января 2024 16:55
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Поставщица яиц по 17 грн для Минобороны владеет отелями в Хорватии, — расследование
Обед военного. Фото иллюстративное: Вечерний Киев
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Поставщик пищевых продуктов для украинских военных Татьяна Глиняна имеет в собственности четыре гостиницы в курортном городе Хорватии Сплит. Это обнаружил журналист Артем Ильин в ходе своего расследования.

Об этом говорится в материале "НВ Бизнес".

Читайте также:

Что известно об отелях, которыми владеет Глиняна

По словам собеседника издания, который разбирается в гостиничном бизнесе в Сплите, Татьяна Глиняна владеет как минимум тремя гостиницами в городе.

расследование в отношении поставщика Минобороны
Поставщица Татьяна Глиняна. Фото: dosye.info

В местном бизнес-реестре говорится, что с осени 2023 года женщина стала бенефициаром компаний "Zen Adria doo", "Pigment doo", "Mimoza doo". А в 2016 году она стала основательницей фирмы Nazarii doo.

Отмечается, что эта компания зарегистрирована в населенном пункте Брела.

Поэтому компании имеют в собственности следующие отели:

  • бутик-отель Mirari имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше.
  • отель Ora категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек.
  • бутик-отель Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на восемь человек.
  • Отель Posh категории 5* имеет шесть апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.
расследование в отношении поставщика Минобороны
Отели в Сплите. Фото: НВ Бизнес

По оценкам экспертов, чтобы купить эти отели, нужно иметь более 10 миллионов долларов.

По данным собеседников издания, в 2023 году в отеле Mirari была проведена реновация. Кроме того, вблизи здания продолжаются ремонтные работы.

расследование в отношении поставщика Минобороны
Пейзаж из номера отеля Luxe. Фото: Luxe

Компании, которые поставляют продукты для военных

Также известно, что Татьяна Глиняна была основательницей компаний "белоцерковской группы". Они в разное время были или являются поставщиками пищевых продуктов для военнослужащих, среди которых:

  • ООО "Премиум компани",
  • ООО "Визит",
  • ООО "Укрпродакорд ВР",
  • ООО "Гранд консалт".

Кроме того, в состав такой группы входят и другие юридические лица, зарегистрированные на других физических лиц. Среди них и ООО "Актив компани", принадлежащее бизнес-партнеру внука Татьяны, Назария Березюка, Александру Дмитриевичу.

Яйца по 17 гривен

В материале добавляют, что в конце 2022 года ООО "Актив компани" получило самый дорогой подряд Министерства обороны стоимостью 13,16 млрд грн, где яйца были по 17 гривен, а картошка по 22 грн.

По информации издания "Наши деньги", в 2015 году Татьяна Глиняна и Руслан Березюк были фигурантами по делу о взятке полковнику Нацгвардии за то, чтобы способствовать победе в тендере по консервам за 10% от суммы контракта. Однако тогда женщина не попала в приговор, а ее зять Березюк был приговорен к незначительному условному сроку.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал о борьбе с коррупцией в ведомстве. При этом он упомянул о вытеснении персонала, соблюдающего устаревшие методы работы, и о планах создания специализированных агентств для закупок вооружения и других невоенных товаров.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

23 декабря 2023

23:30 Оплата за свет — как изменятся тарифы на электроэнергию с 1 января

Актуальное по теме