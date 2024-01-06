Поставщица яиц по 17 грн для Минобороны владеет отелями в Хорватии, — расследование

Обед военного. Фото иллюстративное: Вечерний Киев

Поставщик пищевых продуктов для украинских военных Татьяна Глиняна имеет в собственности четыре гостиницы в курортном городе Хорватии Сплит. Это обнаружил журналист Артем Ильин в ходе своего расследования.

Об этом говорится в материале "НВ Бизнес".

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Что известно об отелях, которыми владеет Глиняна

По словам собеседника издания, который разбирается в гостиничном бизнесе в Сплите, Татьяна Глиняна владеет как минимум тремя гостиницами в городе.

Поставщица Татьяна Глиняна. Фото: dosye.info

В местном бизнес-реестре говорится, что с осени 2023 года женщина стала бенефициаром компаний "Zen Adria doo", "Pigment doo", "Mimoza doo". А в 2016 году она стала основательницей фирмы Nazarii doo.

Отмечается, что эта компания зарегистрирована в населенном пункте Брела.

Поэтому компании имеют в собственности следующие отели:

бутик-отель Mirari имеет 18 комнат, ресторан и бассейн на крыше.

отель Ora категории 4* имеет 24 номера, ресторан и конгресс-центр на 50 человек.

бутик-отель Luxe категории 4* имеет 30 номеров, ресторан, СПА-центр и конференц-комнату на восемь человек.

Отель Posh категории 5* имеет шесть апартаментов, бассейн на крыше, СПА-центр.

Отели в Сплите. Фото: НВ Бизнес

По оценкам экспертов, чтобы купить эти отели, нужно иметь более 10 миллионов долларов.

По данным собеседников издания, в 2023 году в отеле Mirari была проведена реновация. Кроме того, вблизи здания продолжаются ремонтные работы.

Пейзаж из номера отеля Luxe. Фото: Luxe

Компании, которые поставляют продукты для военных

Также известно, что Татьяна Глиняна была основательницей компаний "белоцерковской группы". Они в разное время были или являются поставщиками пищевых продуктов для военнослужащих, среди которых:

ООО "Премиум компани",

ООО "Визит",

ООО "Укрпродакорд ВР",

ООО "Гранд консалт".

Кроме того, в состав такой группы входят и другие юридические лица, зарегистрированные на других физических лиц. Среди них и ООО "Актив компани", принадлежащее бизнес-партнеру внука Татьяны, Назария Березюка, Александру Дмитриевичу.

Яйца по 17 гривен

В материале добавляют, что в конце 2022 года ООО "Актив компани" получило самый дорогой подряд Министерства обороны стоимостью 13,16 млрд грн, где яйца были по 17 гривен, а картошка по 22 грн.

По информации издания "Наши деньги", в 2015 году Татьяна Глиняна и Руслан Березюк были фигурантами по делу о взятке полковнику Нацгвардии за то, чтобы способствовать победе в тендере по консервам за 10% от суммы контракта. Однако тогда женщина не попала в приговор, а ее зять Березюк был приговорен к незначительному условному сроку.

Напомним, ранее министр обороны Рустем Умеров рассказал о борьбе с коррупцией в ведомстве. При этом он упомянул о вытеснении персонала, соблюдающего устаревшие методы работы, и о планах создания специализированных агентств для закупок вооружения и других невоенных товаров.