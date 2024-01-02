Постапокаліпсис — в мерії Маріуполя показали фото оповитого туманом окупованого міста

Мешканці Маріуполя йдуть по туманному узбережжі Азовського моря. Фото: Маріупольська міська рада

В мерії Маріуполя показали кадри оповитого туманом окупованого міста. Більшість світлин, як зазначає міська влада, нагадують кадри з постапокаліптичного фільму.

Фотографії захопленого міста міськрада Маріуполя показала в Telegram.

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Постапокаліптичний Маріуполь

Рештки зруйнованої будівлі. Джерело: Маріупольська міська рада

Спорожніла вулиця міста. Джерело: Маріупольська міська рада

"Окупований Маріуполь накрило туманом. Тепер місто скоріше нагадує кадри з постапокаліптичного фільму. Місто-привід без людей та у руїнах. Але це не кіно, а реальність, яку принесли російські загарбники", — підписали світлини у мерії міста.

Туманні сходи в одному з парків Маріуполя. Джерело: Маріупольська міська рада

Узбережжя Азовського моря в Маріуполі. Джерело: Маріупольська міська рада

Один із пірсів на узбережжі Азовського моря. Джерело: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, що раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники поклали іпотечне будівництво та іпотеку вторинного ринку в центрі Маріуполя. Всі квартири у відремонтованих будинках віддадуть під іпотеку росіянам, а українців просто виженуть.

Перед цим радник міського голови показав, який вигляд має захоплений Маріуполь. За його словами, в місті вже не люди, а привиди й серед них нелюди.