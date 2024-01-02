Постапокаліпсис — в мерії Маріуполя показали фото оповитого туманом окупованого міста
В мерії Маріуполя показали кадри оповитого туманом окупованого міста. Більшість світлин, як зазначає міська влада, нагадують кадри з постапокаліптичного фільму.
Фотографії захопленого міста міськрада Маріуполя показала в Telegram.
Постапокаліптичний Маріуполь
"Окупований Маріуполь накрило туманом. Тепер місто скоріше нагадує кадри з постапокаліптичного фільму. Місто-привід без людей та у руїнах. Але це не кіно, а реальність, яку принесли російські загарбники", — підписали світлини у мерії міста.
Нагадаємо, що раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники поклали іпотечне будівництво та іпотеку вторинного ринку в центрі Маріуполя. Всі квартири у відремонтованих будинках віддадуть під іпотеку росіянам, а українців просто виженуть.
Перед цим радник міського голови показав, який вигляд має захоплений Маріуполь. За його словами, в місті вже не люди, а привиди й серед них нелюди.
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