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Постапокаліпсис — в мерії Маріуполя показали фото оповитого туманом окупованого міста

2 січня 2024 18:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Постапокаліпсис — в мерії Маріуполя показали фото оповитого туманом окупованого міста
Мешканці Маріуполя йдуть по туманному узбережжі Азовського моря. Фото: Маріупольська міська рада
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В мерії Маріуполя показали кадри оповитого туманом окупованого міста. Більшість світлин, як зазначає міська влада, нагадують кадри з постапокаліптичного фільму. 

Фотографії захопленого міста міськрада Маріуполя показала в Telegram.

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Постапокаліптичний Маріуполь

Постапокаліпсис — в мерії Маріуполя показали фото оповитого туманом окупованого міста
Рештки зруйнованої будівлі. Джерело: Маріупольська міська рада
Постапокаліпсис — в мерії Маріуполя показали фото оповитого туманом окупованого міста
Спорожніла вулиця міста. Джерело: Маріупольська міська рада

"Окупований Маріуполь накрило туманом. Тепер місто скоріше нагадує кадри з постапокаліптичного фільму. Місто-привід без людей та у руїнах. Але це не кіно, а реальність, яку принесли російські загарбники", — підписали світлини у мерії міста.

Постапокаліпсис — в мерії Маріуполя показали фото оповитого туманом окупованого міста
Туманні сходи в одному з парків Маріуполя. Джерело: Маріупольська міська рада
Постапокаліпсис — в мерії Маріуполя показали фото оповитого туманом окупованого міста
Узбережжя Азовського моря в Маріуполі. Джерело: Маріупольська міська рада
Постапокаліпсис — в мерії Маріуполя показали фото оповитого туманом окупованого міста
Один із пірсів на узбережжі Азовського моря. Джерело: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, що раніше радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що російські загарбники поклали іпотечне будівництво та іпотеку вторинного ринку в центрі Маріуполя. Всі квартири у відремонтованих будинках віддадуть під іпотеку росіянам, а українців просто виженуть.

Перед цим радник міського голови показав, який вигляд має захоплений Маріуполь. За його словами, в місті вже не люди, а привиди й серед них нелюди.

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