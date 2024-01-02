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Постапокалипсис — в мэрии Мариуполя показали фото окутанного туманом оккупированного города

2 января 2024 18:18
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Постапокалипсис — в мэрии Мариуполя показали фото окутанного туманом оккупированного города
Жители Мариуполя идут по туманному побережью Азовского моря. Фото: Мариупольский городской совет
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В мэрии Мариуполя показали кадры окутанного туманом оккупированного города. Большинство фотографий, как отмечают городские власти, напоминают кадры из постапокалиптического фильма.

Фотографии захваченного города горсовет Мариуполя показал в Telegram.

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Постапокалиптический Мариуполь

Постапокалипсис — в мэрии Мариуполя показали фото обвитого туманом оккупированного города
Остатки разрушенного здания. Мариупольский городской совет
Постапокалипсис — в мэрии Мариуполя показали фото обвитого туманом оккупированного города
Опустевшая улица города. Мариупольский городской совет

"Оккупированный Мариуполь накрыл туманом. Теперь город скорее напоминает кадры из постапокалиптического фильма. Город-призрак без людей и в руинах. Но это не кино, а реальность, которую принесли российские захватчики", — подписали фотографии в мэрии города.

Постапокалипсис — в мэрии Мариуполя показали фото обвитого туманом оккупированного города
Туманная лестница в одном из парков Мариуполя. Мариупольский городской совет
Постапокалипсис — в мэрии Мариуполя показали фото обвитого туманом оккупированного города
Побережье Азовского моря в Мариуполе. Мариупольский городской совет
Постапокалипсис — в мэрии Мариуполя показали фото обвитого туманом оккупированного города
Один из пирсов на побережье Азовского моря. Мариупольский городской совет

Напомним, что ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики возложили ипотечное строительство и ипотеку вторичного рынка в центре Мариуполя. Все квартиры в отремонтированных домах отдадут под ипотеку россиянам, а украинцев просто выгонят.

Перед этим советник городского главы показал, как выглядит захваченный Мариуполь. По его словам, в городе уже не люди, а привидения и среди них нелюди.

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