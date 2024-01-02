Постапокалипсис — в мэрии Мариуполя показали фото окутанного туманом оккупированного города

Жители Мариуполя идут по туманному побережью Азовского моря. Фото: Мариупольский городской совет

В мэрии Мариуполя показали кадры окутанного туманом оккупированного города. Большинство фотографий, как отмечают городские власти, напоминают кадры из постапокалиптического фильма.

Фотографии захваченного города горсовет Мариуполя показал в Telegram.

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Опустевшая улица города. Мариупольский городской совет

"Оккупированный Мариуполь накрыл туманом. Теперь город скорее напоминает кадры из постапокалиптического фильма. Город-призрак без людей и в руинах. Но это не кино, а реальность, которую принесли российские захватчики", — подписали фотографии в мэрии города.

Туманная лестница в одном из парков Мариуполя. Мариупольский городской совет

Побережье Азовского моря в Мариуполе. Мариупольский городской совет

Один из пирсов на побережье Азовского моря. Мариупольский городской совет

Напомним, что ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики возложили ипотечное строительство и ипотеку вторичного рынка в центре Мариуполя. Все квартиры в отремонтированных домах отдадут под ипотеку россиянам, а украинцев просто выгонят.

Перед этим советник городского главы показал, как выглядит захваченный Мариуполь. По его словам, в городе уже не люди, а привидения и среди них нелюди.