Постапокалипсис — в мэрии Мариуполя показали фото окутанного туманом оккупированного города
В мэрии Мариуполя показали кадры окутанного туманом оккупированного города. Большинство фотографий, как отмечают городские власти, напоминают кадры из постапокалиптического фильма.
Фотографии захваченного города горсовет Мариуполя показал в Telegram.
Постапокалиптический Мариуполь
"Оккупированный Мариуполь накрыл туманом. Теперь город скорее напоминает кадры из постапокалиптического фильма. Город-призрак без людей и в руинах. Но это не кино, а реальность, которую принесли российские захватчики", — подписали фотографии в мэрии города.
Напомним, что ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что российские захватчики возложили ипотечное строительство и ипотеку вторичного рынка в центре Мариуполя. Все квартиры в отремонтированных домах отдадут под ипотеку россиянам, а украинцев просто выгонят.
Перед этим советник городского главы показал, как выглядит захваченный Мариуполь. По его словам, в городе уже не люди, а привидения и среди них нелюди.
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