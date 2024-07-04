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Постійні вибухи та відпочинок на замінованих пляжах, — мер Скадовська розповів, як живуть містяни

4 липня 2024 06:19
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Як живуть мешканці Скадовська — новини України
Тимчасово окупований Скадовськ. Фото: росЗМІ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Життя в окупації для людей стає дедалі більш рутинним — постійні звуки вибухів біля міста та таблички "Міни" на пляжах вже давно не дивують місцевих. А окупанти тим часом лише хваляться в новинах своїми нібито позитивними нововведеннями. 

Про це та інше Новини.LIVE розповів міський голова Скадовська Олександр Яковлєв. 

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Росіяни активно заявляють у ЗМІ про проведення патріотично-виховних заходів та іншої суспільно корисної роботи на території окупованого Скадовська.

"Вони там просто декларують, але насправді спільного з реальністю там не так багато. Усі люди говорять, що нічого не міняється насправді. І пляжі пусті. Зрозуміло, що там місцеві трішки туди ходять, ті, хто люблять море, а так відпочивальників немає", — повідомив Олександр Яковлєв.

Про жоден пляжний сезон і мови бути не може, каже мер. Адже досі є загороджені пляжі, на яких стоять таблички "Міни", і доступ до них заборонений.

 Загалом ситуація в місті повсякчас неспокійна, адже майже щотижня біля Скадовьска, чи в ближчих селах, є ''прильоти'', відпрацювання наших Збройних сил, або ж тренування самих росіян.

"Люди вже звикли, але це життя з постійним супроводженням канонадами. Воно не в самому місті, а в найближчих селах чи околицях, точно люди сказати не можуть, де це. Та й не сильно хочуть про це розповідати, тому що бояться, що щось можуть прослуховувати і використати це десь проти них", — розповів мер Скадовська. 

Продуктів харчування в місті вистачає. Медикаменти також є, але люди жаліються на якість, малу ефективність і взагалі на складність отримання деяких ліків. Не все доступно, і не все належної якості. 

Нагадаємо, окупанти влаштували на території заповідника "Асканія-Нова" у Херсонській області імітаційні екскурсії.

Також зазначимо, що росіяни на тимчасово окупованих територіях України змушують дітей готувати для ворога.

пляж Херсонська область море окупація міни Скадовськ

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