Как живут жители Скадовска - новости Украины

Временно оккупированный Скадовск. Фото: росСМИ

Жизнь в оккупации для людей становится все рутиннее — постоянные звуки взрывов возле города и таблички "Мины" на пляжах уже давно не удивляют местных. А оккупанты тем временем лишь хвалятся в новостях своими якобы положительными нововведениями.

Об этом и другом Новини.LIVE рассказал городской голова Скадовска Александр Яковлев.

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Россияне активно заявляют в СМИ о проведении патриотически-воспитательных мероприятий и другой общественно полезной работы на территории оккупированного Скадовска.

"Они там просто декларируют, но на самом деле общего с реальностью там не так много. Все люди говорят, что ничего не меняется на самом деле. И пляжи пустые. Понятно, что там местные немножко туда ходят, любящие море, а так отдыхающих нет", — сообщил Александр Яковлев.

Про ни один пляжный сезон и речи быть не может, говорит мэр. Ведь до сих пор загорожены пляжи, на которых стоят таблички "Мины", и доступ к ним запрещен.

В общем, ситуация в городе постоянно неспокойна, ведь почти еженедельно возле Скадовска, или в близлежащих селах, есть ''прилеты'', отработка наших Вооруженных сил, или же тренировка самих россиян.

"Люди уже привыкли, но это жизнь с постоянным сопровождением канонадами. Она не в самом городе, а в ближайших селах или окрестностях, точно люди сказать не могут, где это. Да и не сильно хотят об этом рассказывать, потому что боятся, что-то могут прослушивать и использовать это где-то против них", — рассказал мэр Скадовска.

Продуктов питания в городе достаточно. Медикаменты тоже есть, но люди жалуются на качество, малую эффективность и вообще на сложность получения некоторых лекарств. Не все доступно, и не все должного качества.

Напомним, кафиры устроили на территории заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области имитационные экскурсии.

Также отметим, что россияне на временно оккупированных территориях заставляют детей готовить для врага.