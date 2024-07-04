Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Постоянные взрывы и отдых на заминированных пляжах, — мэр Скадовска рассказал, как живут горожане arrow

Постоянные взрывы и отдых на заминированных пляжах, — мэр Скадовска рассказал, как живут горожане

4 июля 2024 06:19
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Как живут жители Скадовска - новости Украины
Временно оккупированный Скадовск. Фото: росСМИ
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

Жизнь в оккупации для людей становится все рутиннее — постоянные звуки взрывов возле города и таблички "Мины" на пляжах уже давно не удивляют местных. А оккупанты тем временем лишь хвалятся в новостях своими якобы положительными нововведениями.

Об этом и другом Новини.LIVE рассказал городской голова Скадовска Александр Яковлев.

Читайте также:

Чем живет оккупированный Скадовск

Россияне активно заявляют в СМИ о проведении патриотически-воспитательных мероприятий и другой общественно полезной работы на территории оккупированного Скадовска.

"Они там просто декларируют, но на самом деле общего с реальностью там не так много. Все люди говорят, что ничего не меняется на самом деле. И пляжи пустые. Понятно, что там местные немножко туда ходят, любящие море, а так отдыхающих нет", — сообщил Александр Яковлев.

Про ни один пляжный сезон и речи быть не может, говорит мэр. Ведь до сих пор загорожены пляжи, на которых стоят таблички "Мины", и доступ к ним запрещен.

В общем, ситуация в городе постоянно неспокойна, ведь почти еженедельно возле Скадовска, или в близлежащих селах, есть ''прилеты'', отработка наших Вооруженных сил, или же тренировка самих россиян.

"Люди уже привыкли, но это жизнь с постоянным сопровождением канонадами. Она не в самом городе, а в ближайших селах или окрестностях, точно люди сказать не могут, где это. Да и не сильно хотят об этом рассказывать, потому что боятся, что-то могут прослушивать и использовать это где-то против них", — рассказал мэр Скадовска.

Продуктов питания в городе достаточно. Медикаменты тоже есть, но люди жалуются на качество, малую эффективность и вообще на сложность получения некоторых лекарств. Не все доступно, и не все должного качества.

Напомним, кафиры устроили на территории заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области имитационные экскурсии.

Также отметим, что россияне на временно оккупированных территориях заставляют детей готовить для врага.

пляж Херсонская область море оккупация мины Скадовск

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно