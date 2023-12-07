Повістки у спортзалах та допомога від США — ефір Новини.LIVE
Сьогодні у ранковому прямому ефірі Новини.LIVE гості обговорять вручення повісток у тренажерних залах та військову допомогу від США. Окрім того, експерти звернуть увагу на візит російського диктатора Володимира Путіна до Обʼєднаних Арабських Еміратів.
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Ефір Новини.LIVE
Гостями студіями сьогодні стали Джейсон Смарт — американський політтехнолог, Віталій Кулик — футуролог, Олексій Кошель — політичний експерт, Михайло Притула — військовий експерт, полковник контррозвідки у запасі, Денис Попович — військовий аналітик.
Вони обговорять рейди ТЦК по тренажерних залах на Закарпатті та військову допомогу від США. Окрім того, експерти звернуть увагу на візит Путіна до столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Як відомо, в ОАЕ у Путіна заплановані переговори з лідером країни Мохаммедом Аль Нахайяном — спочатку у складі делегацій, а потім віч-на-віч.
Нагадаємо, що Сполучені Штати збираються виділити України черговий пакет військової допомоги. Загалом він містить озброєння і боєприпаси на суму 175 мільйонів доларів.
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