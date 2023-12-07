Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Повістки у спортзалах та допомога від США — ефір Новини.LIVE arrow

Повістки у спортзалах та допомога від США — ефір Новини.LIVE

7 грудня 2023 08:06
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Повістки у спортзалах та допомога від США — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні у ранковому прямому ефірі Новини.LIVE гості обговорять вручення повісток у тренажерних залах та військову допомогу від США. Окрім того, експерти звернуть увагу на візит російського диктатора Володимира Путіна до Обʼєднаних Арабських Еміратів.

Ефір можна подивитися на YouTube-каналі Новини.LIVE.

Читайте також:

Ефір Новини.LIVE

Гостями студіями сьогодні стали Джейсон Смарт — американський політтехнолог, Віталій Кулик — футуролог, Олексій Кошель — політичний експерт, Михайло Притула — військовий експерт, полковник контррозвідки у запасі, Денис Попович — військовий аналітик.

Вони обговорять рейди ТЦК по тренажерних залах на Закарпатті та військову допомогу від США. Окрім того, експерти звернуть увагу на візит Путіна до столиці Обʼєднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі. Як відомо, в ОАЕ у Путіна заплановані переговори з лідером країни Мохаммедом Аль Нахайяном — спочатку у складі делегацій, а потім віч-на-віч.

Нагадаємо, що Сполучені Штати збираються виділити України черговий пакет військової допомоги. Загалом він містить озброєння і боєприпаси на суму 175 мільйонів доларів. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі