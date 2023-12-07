Повестки в спортзалах и помощь от США — эфир Новини.LIVE

Коллаж Новини.LIVE

Сегодня в прямом утреннем эфире Новини.LIVE гости обсудят вручение повесток в тренажерных залах и военную помощь от США. Кроме того, эксперты обратят внимание на визит российского диктатора Владимира Путина в Объединенные Арабские Эмираты.

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Эфир Новини.LIVE

Гостями студии сегодня стали Джейсон Смарт — американский политтехнолог, Виталий Кулик — футуролог, Алексей Кошель — политический эксперт, Михаил Притула — военный эксперт, полковник контрразведки в запасе, Денис Попович — военный аналитик.

Они обсудят рейды ТЦК по тренажерным залам в Закарпатской области и военную помощь от США. Кроме того, эксперты обратят внимание на визит Путина в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Как известно, в ОАЭ у Путина запланированы переговоры с лидером страны Мохаммедом Аль Нахайяном — сначала в составе делегаций, а затем с глазу на глаз.

Напомним, что Соединенные Штаты собираются выделить Украине очередной пакет военной помощи. В общей сложности он содержит вооружение и боеприпасы на сумму 175 миллионов долларов.