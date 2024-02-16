Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування людей з інвалідністю — як це зробити в "Дії"

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Роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, відтепер зможуть отримати компенсацію за облаштування її робочого місця. Зробити це можна буде через "Дію".

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Як отримати компенсацію у "Дії"

У повідомленні сказано, що це значно спростить та пришвидшить процес отримання фінансової допомоги, а також змотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю та забезпечувати їм комфортні умови праці.

"Таку програму уряд запровадив ще в серпні минулого року. Завдяки їй роботодавці змогли отримувати компенсацію за вже придбані засоби для облаштування робочого місця співробітників з інвалідністю. Зокрема, за меблі, комп’ютери, спеціальні програми та допоміжні системи", — пояснили у відомстві.

Як отримати компенсацію від держави за працевлаштування людей з інвалідністю у "Дії":

авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП;

заповнити заяву: вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;

прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника;

вказати IBAN рахунку;

підписати заяву КЕПом.

Рішення буде надане упродовж 13 робочих днів. Якщо воно позитивне – кошти надійдуть на рахунок протягом 5 робочих днів.

На компенсацію можна податися, якщо співробітник з інвалідністю розпочав працювати в компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Міноборони та міністерство цифрової трансформації працюють над впровадженням електронного військового квитка в Україні. Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, чи з'явиться він у застосунку "Дія".

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