Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування людей з інвалідністю — як це зробити в "Дії"

Працевлаштування людей із інвалідністю — у "Дії" можна отримати компенсацію
Роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, відтепер зможуть отримати компенсацію за облаштування її робочого місця. Зробити це можна буде через "Дію".
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
Як отримати компенсацію у "Дії"
У повідомленні сказано, що це значно спростить та пришвидшить процес отримання фінансової допомоги, а також змотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю та забезпечувати їм комфортні умови праці.
"Таку програму уряд запровадив ще в серпні минулого року. Завдяки їй роботодавці змогли отримувати компенсацію за вже придбані засоби для облаштування робочого місця співробітників з інвалідністю. Зокрема, за меблі, комп’ютери, спеціальні програми та допоміжні системи", — пояснили у відомстві.
Як отримати компенсацію від держави за працевлаштування людей з інвалідністю у "Дії":
- авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП;
- заповнити заяву: вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;
- прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника;
- вказати IBAN рахунку;
- підписати заяву КЕПом.
Рішення буде надане упродовж 13 робочих днів. Якщо воно позитивне – кошти надійдуть на рахунок протягом 5 робочих днів.
На компенсацію можна податися, якщо співробітник з інвалідністю розпочав працювати в компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.
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