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Працевлаштування людей із інвалідністю — у "Дії" можна отримати компенсацію

16 лютого 2024 15:25
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Роботодавці зможуть отримати компенсацію за працевлаштування людей з інвалідністю — як це зробити в "Дії"
Телефон в руці. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Роботодавці, які найняли людину з інвалідністю, відтепер зможуть отримати компенсацію за облаштування її робочого місця. Зробити це можна буде через "Дію".

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України

Як отримати компенсацію у "Дії"

У повідомленні сказано, що це значно спростить та пришвидшить процес отримання фінансової допомоги, а також змотивує компанії працевлаштовувати осіб з інвалідністю та забезпечувати їм комфортні умови праці.

"Таку програму уряд запровадив ще в серпні минулого року. Завдяки їй роботодавці змогли отримувати компенсацію за вже придбані засоби для облаштування робочого місця співробітників з інвалідністю. Зокрема, за меблі, комп’ютери, спеціальні програми та допоміжні системи", — пояснили у відомстві. 

Як отримати компенсацію від держави за працевлаштування людей з інвалідністю у "Дії": 

  • авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП;
  • заповнити заяву: вказати дані про особу з інвалідністю та облаштоване робоче місце;
  • прикріпити документи, які підтверджують працевлаштування, купівлю допоміжних засобів та довідку медико-соціальної експертної комісії, яка засвідчує інвалідність співробітника;
  • вказати IBAN рахунку;
  • підписати заяву КЕПом.

Рішення буде надане упродовж 13 робочих днів. Якщо воно позитивне – кошти надійдуть на рахунок протягом 5 робочих днів.

На компенсацію можна податися, якщо співробітник з інвалідністю розпочав працювати в компанії протягом останніх 90 днів на момент подання заяви.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що Міноборони та міністерство цифрової трансформації працюють над впровадженням електронного військового квитка в Україні. Очільник Мінцифри Михайло Федоров розповів, чи з'явиться він у застосунку "Дія".

Ми також повідомляли про те, що сьогодні через повномасштабну війну кожен чоловік в Україні у віці 18-60 років може потрапити на службу до лав ЗСУ. Втім, є певна категорія осіб, яка може не потрапити під мобілізацію, зокрема, йдеться про людей, член сім’ї яких має ступінь інвалідності.

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