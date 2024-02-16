Работодатели смогут получить компенсацию за трудоустройство людей с инвалидностью — как это сделать в "Дії"

Телефон в руке. Фото: Новини.LIVE

Работодатели, нанявшие человека с инвалидностью, теперь смогут получить компенсацию за обустройство его рабочего места. Сделать это можно будет через "Дію".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации Украины.

Как получить компенсацию в "Дії"

В сообщении говорится, что это значительно упростит и ускорит процесс получения финансовой помощи, а также мотивирует компании трудоустраивать лиц с инвалидностью и обеспечивать им комфортные условия труда.

"Такую программу правительство ввело еще в августе прошлого года. Благодаря ей работодатели смогли получать компенсацию за уже приобретенные средства для обустройства рабочего места сотрудников с инвалидностью. В частности, за мебель, компьютеры, специальные программы и вспомогательные системы", — пояснили в ведомстве.

Как получить компенсацию от государства за трудоустройство людей с инвалидностью в "Дії":

авторизоваться на портале "Дія" с помощью КЭП;

заполнить заявление: указать данные о лице с инвалидностью и обустроенном рабочем месте;

прикрепить документы, подтверждающие трудоустройство, покупку вспомогательных средств и справку медико-социальной экспертной комиссии, удостоверяющую инвалидность сотрудника;

указать IBAN счета;

подписать заявление КЭПом.

Решение будет предоставлено в течение 13 рабочих дней. Если оно положительное – средства поступят на счет в течение 5 рабочих дней.

На компенсацию можно подать, если сотрудник с инвалидностью начал работать в компании за последние 90 дней на момент подачи заявления.

Что еще нужно знать

Напомним, что Минобороны и министерство цифровой трансформации работают над введением электронного военного билета в Украине. Глава Минцифры Михаил Федоров рассказал, появится ли он в приложении "Дія".

Мы также сообщали о том, что сегодня из-за полномасштабной войны каждый мужчина в Украине в возрасте 18-60 лет может попасть на службу в ряды ВСУ. Впрочем, есть определенная категория лиц, которые могут не попасть под мобилизацию, в частности, речь идет о людях, член семьи которых имеет степень инвалидности.