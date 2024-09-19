Працювали на російські окупаційні адміністрації — СБУ затримала колаборанток

Правоохоронці затримали колаборантку. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала двох колаборанток, які співпрацювали з окупаційними адміністраціями Росії на Луганщині та Харківщині. Їм загрожує тюремне ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у четвер, 19 вересня.

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СБУ затримала двох колаборанток

За даними правоохоронців, одна із фігуранток працювала "заступницею директора ліцею ЛНР", який росіяни створили на території захопленої школи в тимчасово окупованому Луганську.

"За даними слідства, колаборантка зобов’язала вчителів ліцею викладати історію України винятково за "методичками" РФ, в яких повністю сфальсифіковано факти становлення нашої державності", — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що підозрювана також вихваляла дії російського диктатора та повномасштабне вторгнення Росії перед шкільною спільнотою.

У серпні 2024 року жінка прибула до Києва через країни ЄС для розв'язання соціальних питань, а потім планувала повернутися назад.

Співробітники СБУ встановили її місцеперебування і затримали в орендованій квартирі. Вияснилося, що 42-річна мешканка Луганщини у 2014 році пішла на співпрацю з ворогом, вона пройшла "курси перекваліфікації" в Ростові-на-Дону перед призначенням на свою посаду.

Затримання однієї із фігуранток. Фото: СБУ

У Харківській області було затримано ще одну колаборантку. Нею виявилася 58-річна жителька Куп'янська, яка після захоплення міста пішла працювати до місцевої окупаційної адміністрації РФ. Там вона обіймала певну "посаду" та відповідала за оформлення документів щодо технічного обслуговування військових казарм і окупаційних установ Росії.

Наразі правоохоронці оголосили їй та іншій затриманій про підозру. Зловмисницям загрожує тюремне ув’язнення. Розслідування триває.