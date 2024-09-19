Работали на российские оккупационные администрации — СБУ задержала коллаборанток

Правоохранители задержали коллаборантку. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала двух коллаборанток, которые сотрудничали с оккупационными администрациями России в Луганской и Харьковской областях. Им грозит тюремное заключение.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram в четверг, 19 сентября.

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По данным правоохранителей, одна из фигуранток работала "заместителем директора лицея ЛНР", который россияне создали на территории захваченной школы во временно оккупированном Луганске.

"По данным следствия, коллаборантка обязала учителей лицея преподавать историю Украины исключительно по "методичкам" РФ, в которых полностью сфальсифицированы факты становления нашей государственности", — говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемая также восхваляла действия российского диктатора и полномасштабное вторжение России перед школьным сообществом.

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Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали в арендованной квартире. Выяснилось, что 42-летняя жительница Луганщины в 2014 году пошла на сотрудничество с врагом, она прошла "курсы переквалификации" в Ростове-на-Дону перед назначением на свою должность.

Задержание одной из фигуранток. Фото: СБУ

В Харьковской области была задержана еще одна коллаборантка. Ею оказалась 58-летняя жительница Купянска, которая после захвата города пошла работать в местную оккупационную администрацию РФ. Там она занимала определенную "должность" и отвечала за оформление документов по техническому обслуживанию военных казарм и оккупационных учреждений России.

Сейчас правоохранители объявили ей и другой задержанной о подозрении. Злоумышленницам грозит тюремное заключение. Расследование продолжается.