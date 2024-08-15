В Україні представники кількох фондів наживалися на продажу автівок, які ввозили як гуманітарну допомогу

Військові автомобілі. Фото ілюстративне: ukrinform.net

В Україні кілька благодійних фондів визнали причетними до шахрайства із ввезенням гуманітарних автівок. До того ж одна з цих організацій допомагала військовозобов'язаним тікати за кордон.

Про це йдеться в ухвалі Личаківського районного суду, яка з'явилася в Єдиному реєстрі судових справ у понеділок, 12 серпня.

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Згідно із матеріалами суду, до ввезення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги 46 автомобілів та ухилення від сплати податків на суму 5,3 мільйона гривень можуть бути причетні громадські організації "Хто як не ми" та "Миколаївська народна самооборона", а також благодійні фонди "Твори добрі справи" й "Авто Ангел Львів".

Троє мешканців Львівської області, діючи у змові із представниками благодійних організацій, використовували підробні документи, щоб не сплачувати податки, та ввозили під виглядом гуманітарної допомоги автомобілі для продажу.

Згідно з ухвалою, у період з 2022 по 2023 роки ГО "Миколаївська народна самооборона" привезла в Україну 46 автівок. Ці транспортні засоби виставили на продаж на сайтах продажів вживаних авто. Ще 600 автомобілів організація придбала й доставила на територію України нібито для потреб БФ "Авто Ангел Львів". Частину цих авто досі продають в інтернет-магазинах. На початку серпня один із підозрюваних продав за п'ять тисяч доларів автомобіль BMW, який ввезли на територію України для ГО "Хто як не ми". Чоловік, який придбав цю автівку, розповів суду, що йому також пропонували купити Kia Sorento за 3,9 тисячі доларів і Lexus за дев'ять тисяч доларів.

Також у матеріалах справи зазначено, що до шахрайства з гуманітарними автівками може бути причетний і БФ "Твори добрі справи". Раніше цей фонд фігурував у справі про незаконне переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Слідчі вважають, що за час своєї діяльності "Твори добрі справи" допоміг виїхати за межі України пів сотні ухилянтам. Кожен із військовозобов'язаних платив за такі послуги чотири тисячі гривень.