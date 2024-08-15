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Представители фондов наживались на ввозе в Украину гуманитарных авто — перечень организаций

15 августа 2024 00:50
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор
В Украине представители нескольких фондов наживались на продаже автомобилей, которые ввозили как гуманитарную помощь
Военные автомобили. Фото иллюстративное: ukrinform.net
Чекарёва Мария - редактор
Чекарёва Мария
редактор

В Украине несколько благотворительных фондов признали причастными к мошенничеству с ввозом гуманитарных автомобилей. К тому же одна из этих организаций помогала военнообязанным бежать за границу.

Об этом говорится в постановлении Лычаковского районного суда, которое появилось в Едином реестре судебных дел в понедельник, 12 августа.

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Согласно материалам суда, к ввозу в Украину под видом гуманитарной помощи 46 автомобилей и уклонению от уплаты налогов на сумму 5,3 миллиона гривен могут быть причастны общественные организации "Кто как не мы" и "Николаевская народная самооборона", а также благотворительные фонды " Твори добрые дела" и "Авто Ангел Львов".

Три жителя Львовской области, действуя в сговоре с представителями благотворительных организаций, использовали поддельные документы, чтобы не платить налоги, и ввозили под видом гуманитарной помощи автомобили для продажи.

Согласно постановлению, в период с 2022 по 2023 годы ОО "Николаевская народная самооборона" привезла в Украину 46 автомобилей. Эти транспортные средства выставили на продажу на сайтах продаж подержанных авто. Еще 600 автомобилей организация приобрела и доставила на территорию Украины якобы для нужд БФ "Авто Ангел Львов". Часть этих авто еще продают в интернет-магазинах. В начале августа один из подозреваемых продал за пять тысяч долларов автомобиль BMW, который ввезли на территорию Украины для ОО "Кто как не мы". Мужчина, купивший этот автомобиль, рассказал суду, что ему также предлагали купить Kia Sorento за 3,9 тысячи долларов и Lexus за девять тысяч долларов.

Также в материалах дела отмечено, что к мошенничеству с гуманитарными автомобилями может быть причастен и БФ "Твори добрые дела". Ранее этот фонд фигурировал по делу о незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Следователи считают, что за время своей деятельности "Твори добрые дела" помог выехать за пределы Украины полсотни уклонистам. Каждый из военнообязанных платил за такие услуги четыре тысячи гривен.

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