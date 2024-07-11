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Прем'єр Канади Трюдо анонсував новий пакет військової допомоги Україні на небачену суму

11 липня 2024 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Саміт НАТО у Вашингтоні — Трюдо пообіцяв пакет військової допомоги Україні
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (ліворуч) та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Президент України Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо повідомив про виділення нашій державі нового пакету військової допомоги. Йдеться про підтримку в розмірі 500 мільйонів канадських доларів, що становить понад 355 мільйонів доларів США. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у Telegram. 

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"Вдячний Джастіну Трюдо за анонсований новий, додатковий пакет військової підтримки для України на 500 мільйонів канадських доларів. Це посилить наших героїв на полі бою", — зазначив Зеленський.

Також глава держави розповів, що з Трюдо обговорили оборонні потреби України та узгодили співпрацю в рамках коаліції винищувачів. Крім того, поспілкувалися щодо розширення навчання українських пілотів та можливості додаткової підготовки на канадських авіасимуляторах.

Яку допомогу передасть Україні Канада
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо (праворуч). Фото: president.gov.ua

Як Канада допомагає Україні

Нагадаємо, що нещодавно в канадському уряді повідомили про надання Україні 28 мільйонів доларів США на низку проєктів з відновлення. Найбільшу частину суми передадуть на відбудову енергетичної інфраструктури, яку пошкодила Росія.

Також Канада заявила, що незабаром Україна отримає чотири броньовані бойові автомобілі канадського виробництва. Машини призначені для евакуації поранених, перевезення особового складу, а також можуть бути мобільним командним пунктом.

Додамо, що канадська компанія Roshel, яка займається виробництвом броньованих машин, планує відкрити завод в Україні.

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