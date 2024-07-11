Саммит НАТО в Вашингтоне — Трюдо пообещал пакет военной помощи Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (слева) и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о выделении нашему государству нового пакета военной помощи. Речь идет о поддержке в размере 500 миллионов канадских долларов, что составляет более 355 миллионов долларов США.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

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"Благодарен Джастину Трюдо за анонсированный новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины на 500 миллионов канадских долларов. Это усилит наших героев на поле боя", — отметил Зеленский.

Глава государства также рассказал, что с Трюдо обсудили оборонные потребности Украины и согласовали сотрудничество в рамках коалиции истребителей. Кроме того, пообщались по поводу расширения обучения украинских пилотов и возможности дополнительной подготовки на канадских авиасимуляторах.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (справа). Фото:president.gov.ua

Как Канада помогает Украине

Напомним, что недавно в канадском правительстве сообщили о предоставлении Украине 28 миллионов долларов США на ряд проектов по восстановлению. Наибольшую часть суммы передадут на восстановление энергетической инфраструктуры, которую повредила Россия.

Также Канада заявила, что в скором времени Украина получит четыре бронированных боевых автомобиля канадского производства. Машины предназначены для эвакуации раненых, перевозки личного состава, а также могут являться мобильным командным пунктом.

Добавим, что канадская компания Roshel, занимающаяся производством бронированных машин, планирует открыть завод в Украине.