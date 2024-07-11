Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Украина arrow Премьер Канады Трюдо анонсировал новый пакет военной помощи Украине на невиданную сумму arrow

Премьер Канады Трюдо анонсировал новый пакет военной помощи Украине на невиданную сумму

11 июля 2024 03:58
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Саммит НАТО в Вашингтоне — Трюдо пообещал пакет военной помощи Украине
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (слева) и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил о выделении нашему государству нового пакета военной помощи. Речь идет о поддержке в размере 500 миллионов канадских долларов, что составляет более 355 миллионов долларов США.

Об этом Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Читайте также:

Канада передаст Украине новый пакет военной помощи

"Благодарен Джастину Трюдо за анонсированный новый, дополнительный пакет военной поддержки для Украины на 500 миллионов канадских долларов. Это усилит наших героев на поле боя", — отметил Зеленский.

Глава государства также рассказал, что с Трюдо обсудили оборонные потребности Украины и согласовали сотрудничество в рамках коалиции истребителей. Кроме того, пообщались по поводу расширения обучения украинских пилотов и возможности дополнительной подготовки на канадских авиасимуляторах.

Какую помощь передаст Украине Канада
Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (справа). Фото:president.gov.ua

Как Канада помогает Украине

Напомним, что недавно в канадском правительстве сообщили о предоставлении Украине 28 миллионов долларов США на ряд проектов по восстановлению. Наибольшую часть суммы передадут на восстановление энергетической инфраструктуры, которую повредила Россия.

Также Канада заявила, что в скором времени Украина получит четыре бронированных боевых автомобиля канадского производства. Машины предназначены для эвакуации раненых, перевозки личного состава, а также могут являться мобильным командным пунктом.

Добавим, что канадская компания Roshel, занимающаяся производством бронированных машин, планирует открыть завод в Украине.

Владимир Зеленский США Канада военная помощь Джастин Трюдо война в Украине війна Саммит НАТО в Вашингтоне

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных