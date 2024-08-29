Президент Чехії заявив, що використання Україною F-16 для ударів по РФ є законним

Петр Павел. Фото: novinky.cz

Україна повинна мати можливість використовувати для ударів по військових об'єктах на території РФ винищувачі F-16, надані європейськими країнами, адже втручання в об'єкти на території Росії є законним. Україна має сама вирішувати, як використовувати отримані літаки.

Про це заявив президента Чехії Петр Павел, пише чеське видання Novinky.cz.

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За словами президента Чехії, використання Україною літаків, що були отримані в рамках допомоги від Данії та Нідерландів, для ударів по військових об'єктах на території РФ є цілком законним.

"Якщо, відповідно до статті 51 Статуту ООН, ми хочемо допомогти Україні проти агресії і ми допомагаємо їй матеріальними поставками, а не безпосередньою участю в бойових діях, то це справа України, як вона використовує ці поставки зброї", — сказав Павел

Також президент Чехії зазначив, що саме Росія розпочала агресію і що вона вже тривалий час вражає цілі на українській території. Якби не напад РФ — Україні не довелося б вражати жодних цілей на території Росії.