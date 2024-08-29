Президент Чехии заявил, что использование Украиной F-16 для ударов по РФ законно

Петр Павел. Фото: novinky.cz

Украина должна иметь возможность использовать для ударов по военным объектам на территории РФ истребители F-16, предоставленные европейскими странами, ведь вмешательство в объекты на территории России законно. Украина сама должна решать, как использовать полученные самолеты.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, пишет чешское издание Novinky.cz.

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По словам президента Чехии, использование Украиной самолетов, полученных в рамках помощи от Дании и Нидерландов, для ударов по военным объектам на территории РФ вполне законно.

"Если, согласно статье 51 Устава ООН, мы хотим помочь Украине против агрессии и мы помогаем ей материальными поставками, а не непосредственным участием в боевых действиях, то это дело Украины, как она использует эти поставки оружия", — сказал Павел.

Также президент Чехии отметил, что именно Россия начала агрессию и что она уже долго поражает цели на украинской территории. Если бы не нападение РФ, Украине не пришлось бы поражать никакие цели на территории России.