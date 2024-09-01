Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Президент Фінляндії назвав ситуацію в Україні критичною, але відзначив покращення arrow

Президент Фінляндії назвав ситуацію в Україні критичною, але відзначив покращення

1 вересня 2024 23:57
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Президент Фінляндії Стубб оцінив ситуацію в Україні
Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Bloomberg
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав ситуацію в Україні критичною. Водночас він наголосив, що вона краще, ніж три місяці тому.

Про це повідомляє Yle у неділю, 1 вересня.

Читайте також:

Стубб оцінив ситуацію в Україні

"Ситуація критична, але для України стан справ виглядає кращим, ніж три місяці тому", — заявив Стубб.

За його словами, важко передбачити закінчення повномасштабної війни, яка триває вже понад 2,5 роки. Водночас президент Фінляндії позитивно оцінив початок розмов про мир.

Стубб зазначив, що умови для досягнення миру, які висунув Президент України Володимир Зеленський, включають повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності військових злочинців та відбудову країни.

За його словами, Фінляндія визначила свою позицію, що робить роль посередника в переговорах більш складною. Однак він каже, що його країна буде підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно.

Стубб також вважає, що обмежень у використанні західної зброї для атак по території Росії не повинно бути, якщо Україна діє в межах самооборони та міжнародного права, проте удари мають уникати цивільних об'єктів.

Він додав, що Росія є загрозою номер один для безпеки Фінляндії, однак наразі причин для занепокоєння немає.

Також важливі новини дня по темі:

 

Володимир Зеленський війна Україна Фінляндія президент

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

01:12 У Харкові чули вибухи — над містом літають дрони

1 вересня 2024

23:57 Військові літаки Росії періодично наближаються до кордонів Латвії

23:57 Президент Фінляндії назвав ситуацію в Україні критичною, але відзначив покращення

23:53 У Хмельницькій області чоловік погрожував працівникам ТЦК канцелярським ножем — що вирішив суд

23:42 ФБУ довічно дискваліфікувала двох українських баскетболістів

23:27 У Міндовкілля відповіли, чи є загроза для Чернігова через забруднення Десни та Сейму

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

23:16 Проросійські хакери могли атакувати німецьку авіадиспетчерську службу

22:54 Генштаб спростував фейкове відео про знущання в ЗСУ — ЦПД

22:37 Окупанти вдарили по центру соціально-психологічної реабілітації та дитячому будинку у Сумах

22:35 У Львівській області військовий шість разів подавав рапорт про звільнення — що вирішив суд

01:12 У Харкові чули вибухи — над містом літають дрони

1 вересня 2024

23:57 Військові літаки Росії періодично наближаються до кордонів Латвії

23:57 Президент Фінляндії назвав ситуацію в Україні критичною, але відзначив покращення

23:53 У Хмельницькій області чоловік погрожував працівникам ТЦК канцелярським ножем — що вирішив суд

23:42 ФБУ довічно дискваліфікувала двох українських баскетболістів

23:27 У Міндовкілля відповіли, чи є загроза для Чернігова через забруднення Десни та Сейму

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

23:16 Проросійські хакери могли атакувати німецьку авіадиспетчерську службу

22:54 Генштаб спростував фейкове відео про знущання в ЗСУ — ЦПД

22:37 Окупанти вдарили по центру соціально-психологічної реабілітації та дитячому будинку у Сумах

22:35 У Львівській області військовий шість разів подавав рапорт про звільнення — що вирішив суд

06:38 Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

29 серпня 2024

18:16 Бен Годжес розповів, що потрібно для перемоги України — ексклюзивне інтервʼю

17:02 Вшанували, але не всіх — в Одесі розгорівся скандал навколо нової Алеї Героїв

15:37 Після скандалів та мітингів в Одесі урочисто відкрили Алею Героїв

Ексклюзив

15:16 Скільки коштує зібрати дитину до школи в Одесі — Новини.LIVE дізналися вартість

28 серпня 2024

06:40 Ціни за 1 кг кольорових металів наприкінці серпня — скільки коштує латунь в Україні

Новина з фото

06:08 На третину дорожче, ніж у ЄС — як українські мережі електроніки наживаються на відключеннях світла

27 серпня 2024

18:27 Заборона Telegram в Україні — яку альтернативу мають одесити

Ексклюзив

10:07 Понівечений південь — як відпочивають туристи у курортних селищах Одещини

06:44 Старих цін не буде — скільки коштують квартири у Києві та як здорожчала нерухомість

Text

15:02 Під час війни держава має контролювати месенджери – нардеп про Дурова та Telegram

Text

08:29 Берлінська проінформувала щодо особливості використання дронів на війні в Україні

31 серпня 2024
Text

17:33 Волонтерка різко відреагувала на заяви Безуглої щодо катастрофи F-16

Text

12:45 Журналіст Євген Кисельов пояснив, чому справа Павла Дурова викликає багато запитань

30 серпня 2024
Text

21:30 Військовополонений з Курської області прокоментував здачу в полон та умови утримання

Text

18:46 Шкільний кошторис – реальні витрати одеситів у 2024 році

Text

17:50 ЗСУ зіткнулися з дефіцитом боєприпасів на Курщині та справа проти Безуглої — ефір Вечір.LIVE

Text

17:10 Спалах гарячки Західного Нілу — чи вистачить Києву місць у лікарнях на випадок епідемії

Text

16:53 ЗСУ тримають росіян у пастці на заводі у Вовчанську

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка - 80x80

Повернення чоловіків та розширення мобілізації в Україні — велике інтерв'ю Подоляка

Text

13:11 Наступ росіян на Харківщині та можливий арешт Путіна у Монголії — ефір День.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

21 серпня 2024

09:18 Мудрик готується стати гравцем одного з найбагатших клубів світу

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

20 серпня 2024

08:44 Бражко піде з Динамо одразу після матчів із Зальцбургом — що відомо

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

19 серпня 2024

09:09 Судаков продовжить кар'єру в Англії — Шахтар змушений продати гравця

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes