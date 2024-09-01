Президент Фінляндії Стубб оцінив ситуацію в Україні

Президент Фінляндії Александр Стубб. Фото: Bloomberg

Президент Фінляндії Александр Стубб назвав ситуацію в Україні критичною. Водночас він наголосив, що вона краще, ніж три місяці тому.

Про це повідомляє Yle у неділю, 1 вересня.

Читайте також:

Стубб оцінив ситуацію в Україні

"Ситуація критична, але для України стан справ виглядає кращим, ніж три місяці тому", — заявив Стубб.

За його словами, важко передбачити закінчення повномасштабної війни, яка триває вже понад 2,5 роки. Водночас президент Фінляндії позитивно оцінив початок розмов про мир.

Стубб зазначив, що умови для досягнення миру, які висунув Президент України Володимир Зеленський, включають повернення територій, гарантії безпеки, притягнення до відповідальності військових злочинців та відбудову країни.

За його словами, Фінляндія визначила свою позицію, що робить роль посередника в переговорах більш складною. Однак він каже, що його країна буде підтримувати Україну так довго, як це буде потрібно.

Стубб також вважає, що обмежень у використанні західної зброї для атак по території Росії не повинно бути, якщо Україна діє в межах самооборони та міжнародного права, проте удари мають уникати цивільних об'єктів.

Він додав, що Росія є загрозою номер один для безпеки Фінляндії, однак наразі причин для занепокоєння немає.