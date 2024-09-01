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Президент Финляндии назвал ситуацию в Украине критической, но отметил улучшение

1 сентября 2024 23:57
Виктория Козырь - редактор
Президент Финляндии Стубб оценил ситуацию в Украине
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото: Bloomberg
Виктория Козырь - редактор

Президент Финляндии Александр Стубб назвал ситуацию в Украине критической. В то же время он подчеркнул, что она лучше, чем три месяца назад.

Об этом сообщает Yle в воскресенье, 1 сентября.

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"Ситуация критическая, но для Украины положение дел выглядит лучше, чем три месяца назад", — заявил Стубб.

По его словам, трудно предусмотреть окончание полномасштабной войны, которая длится уже более 2,5 лет. В то же время президент Финляндии положительно оценил начало разговоров о мире.

Стубб отметил, что условия для достижения мира, которые выдвинул Президент Украины Владимир Зеленский, включают возвращение территорий, гарантии безопасности, привлечение к ответственности военных преступников и восстановление страны.

По его словам, Финляндия определила свою позицию, что делает роль посредника в переговорах более сложной. Однако он говорит, что его страна будет поддерживать Украину так долго, как это потребуется.

Стубб также считает, что ограничений в использовании западного оружия для атак по территории России не должно быть, если Украина действует в рамках самообороны и международного права, однако удары должны избегать гражданских объектов.

Он добавил, что Россия является угрозой номер один для безопасности Финляндии, однако пока причин для беспокойства нет.

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