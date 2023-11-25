Президент Латвії назвав ще одну підставу для нових санкцій проти Росії

Президент Латвії Едгарс ​Рінкевичс. Фото: скриншот з відео

Проблему продажу краденого українського зерна у Європі треба врахувати у санкційному механізмі. ЄС ухвалив уже 11 пакетів санкцій, при цьому харчові продукти, медичні препарати не потрапляють під обмежувальні заходи.

Про це повідомив президент Латвії Едгарс Рінкевичс на спільній пресконференції за підсумками міжнародного форуму Grain from Ukraine.

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За словами латвійського лідера, Росія краде українське зерно з тимчасово окупованих територій і продає у Європі. Він додав, що цю проблему треба врахувати у санкціях проти РФ. Наразі вже Євросоюзом ухвалено 11 пакетів санкцій, необхідно працювати над їх реалізацією і дотриманням. Однак харчові продукти, медичні препарати не потрапляють під санкції.

"Я також вважаю, що не менш важливим є те, як ми координуємо реалізацію санкцій на європейському рівні, як ми перевіряємо походження тих чи інших продуктів. І по цьому питанню необхідно працювати і деякі аспекти вже враховано", — сказав Едгарс ​Рінкевичс.

Що може вирішити ситуацію з імпортом українського зерна Росією

На думку, Прем'єр-міністр Литви Інґріда Шимоніте, що імпорт українського зерна РФ з окупованих територій до Євросоюзу і на ринки країн Балтії, може допомогти вирішити співпраця з митними і прикордонними службами країн ЄС.

Така ж ситуація сталася із добривами, за словами Президента Швейцарії Алена Барсе. РФ, отримані на окупованих територіях добрива, постачає на міжнародний ринок.

Нагадаємо, Президент Латвії Едгарс Рінкевичс відвідав Україну 24 листопада. Під час зустрічі з Президентом України політики обговорили можливості посилення української протиповітряної оборони на фронті та збільшення постачання зброї. Також торкнулися теми надання державі броньованої техніки для евакуації поранених військових.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський запропонував законопроєкт до Верховної Ради, спрямований на запровадження секторальних санкцій проти Росії та Білорусі, сфокусованих на оборонно-промисловому секторі. Гарант пропонує ввести санкції терміном у 50 років.