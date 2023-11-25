Президент Латвии назвал еще одно основание для новых санкций против России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: скриншот с видео

Проблему продажи ворованного украинского зерна в Европе следует учесть в санкционном механизме. ЕС принял уже 11 пакетов санкций, при этом пищевые продукты, медицинские препараты не подпадают под ограничительные меры.

Об этом сообщил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс на совместной пресс-конференции по итогам международного форума Grain from Ukraine.

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По словам латвийского лидера, Россия ворует украинское зерно с временно оккупированных территорий и продает в Европе. Он добавил, что эту проблему следует учесть в санкциях против РФ. Уже Евросоюзом принято 11 пакетов санкций, необходимо работать над их реализацией и соблюдением. Однако пищевые продукты, медицинские препараты не подпадают под санкции.

"Я также считаю, что не менее важно то, как мы координируем реализацию санкций на европейском уровне, как мы проверяем происхождение тех или иных продуктов. И по этому вопросу необходимо работать, и некоторые аспекты уже учтены", — сказал Эдгарс Ринкевичс.

Что может разрешить ситуацию с импортом украинского зерна Россией

По мнению Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, проблему импорта украинского зерна РФ с оккупированных территорий в Евросоюз и на рынки стран Балтии может помочь решить сотрудничество с таможенными и пограничными службами стран ЕС.

Такая же ситуация произошла с удобрениями. По словам президента Швейцарии Алена Барсе, РФ полученные на оккупированных территориях удобрения продает на международном рынке.

Напомним, Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Украину 24 ноября. В ходе встречи с Президентом Украины политики обсудили возможности усиления украинской противовоздушной обороны на фронте и увеличения поставок оружия. Также затронули тему предоставления государству бронированной техники для эвакуации раненых военных.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил законопроект в Верховную Раду, направленный на введение секторальных санкций против России и Беларуси, сфокусированных на оборонно-промышленном секторе. Гарант предлагает ввести санкции сроком 50 лет.