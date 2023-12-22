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Зеленський після зустрічі із Сікорським чекає "нового імпульсу" у відносинах з Польщею

22 грудня 2023 18:44
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Зеленський після зустрічі із Сікорським чекає "нового імпульсу" у відносинах з Польщею
Президент України Володимир Зеленський та голова МЗС Польщі Радослав Сікорський. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з нещодавно призначеним міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським. Вони обговорили подальшу взаємодію в оборонній сфері та питання створення спільних виробництв.

Про це Зеленський повідомив на своїй Telegram-сторінці.

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Насамперед Зеленський нагадав про ту неоціненну підтримку і допомогу, яку надала Польща Україні після початку повномасштабної агресії РФ проти України. Зокрема, він нагадав, як гостинно приймала Польща українських біженців у перші жахливі дні війни.

Президент України зазначив, що між учасниками зустрічі відбулася змістовна розмова. Було обговорено багато  важливих аспектів у відносинах між державами.

"Я вітаю нову команду і сподіваюся на новий імпульс у наших відносинах", — зазначив Президент України.

Зокрема йшлося про подальшу взаємодію в оборонній сфері та питання створення спільних виробництв.

"Дякую Польщі за підтримку нашої держави та європейського шляху. Впевнений, у тісній взаємодії зможемо розв’язати наявні проблеми", — зазначив глава держави.

Раніше ми розповідали, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийняв запрошення Президента України Володимира Зеленського щодо двосторонньої зустрічі. Він зазначив, що український лідер хотів обговорити заявку країни на приєднання до Європейського союзу.

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