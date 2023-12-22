Зеленский после встречи с Сикорским ждет "нового импульса" в отношениях с Польшей

Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с недавно назначенным министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Они обсудили дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере и вопросы создания совместных производств.

Об этом Зеленский сообщил на своей Telegram-странице.

Читайте также:

Встреча Зеленского с главой МИД Польши

В первую очередь Зеленский напомнил о той неоценимой поддержке и помощи, которую оказала Польша Украине после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. В частности, он напомнил, как гостеприимно принимала Польша украинских беженцев в первые ужасные дни войны.

Президент Украины отметил, что между участниками встречи состоялся содержательный разговор. Были обсуждены многие важные аспекты в отношениях между государствами.

"Я приветствую новую команду и надеюсь на новый импельс в наших отношениях", — отметил Президент Украины.

В частности, речь шла о дальнейшем взаимодействии в оборонной сфере и вопросе создания совместных производств.

"Благодарю Польшу за поддержку нашего государства и европейского пути. Уверен, в тесном взаимодействии сможем решить имеющиеся проблемы", — отметил глава государства.

Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи. Он отметил, что украинский лидер хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.