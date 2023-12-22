Зеленский после встречи с Сикорским ждет "нового импульса" в отношениях с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с недавно назначенным министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским. Они обсудили дальнейшее взаимодействие в оборонной сфере и вопросы создания совместных производств.
Об этом Зеленский сообщил на своей Telegram-странице.
Встреча Зеленского с главой МИД Польши
В первую очередь Зеленский напомнил о той неоценимой поддержке и помощи, которую оказала Польша Украине после начала полномасштабной агрессии РФ против Украины. В частности, он напомнил, как гостеприимно принимала Польша украинских беженцев в первые ужасные дни войны.
Президент Украины отметил, что между участниками встречи состоялся содержательный разговор. Были обсуждены многие важные аспекты в отношениях между государствами.
"Я приветствую новую команду и надеюсь на новый импельс в наших отношениях", — отметил Президент Украины.
В частности, речь шла о дальнейшем взаимодействии в оборонной сфере и вопросе создания совместных производств.
"Благодарю Польшу за поддержку нашего государства и европейского пути. Уверен, в тесном взаимодействии сможем решить имеющиеся проблемы", — отметил глава государства.
Ранее мы рассказывали, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение Президента Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи. Он отметил, что украинский лидер хотел обсудить заявку страны на присоединение к Европейскому союзу.
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