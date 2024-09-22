Суд покарав чоловіка, який продав подружжю зі Львова автомобіль у заставі

Засідання суду. Фото: УНІАН

Уродженець села Липівка Івано-Франківської області Степан Кривень продав автомобіль, який перебував у заставі. Шахрай хотів заробити гроші, але йому це не вдалося.

Про це йдеться у вироку суду, повідомляє видання ZAXID.NET.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, навесні 2022 року Степан Кривень розмістив оголошення на платформі OLX про продаж свого автомобіля Volkswagen Golf, 2007 року випуску. Проте цей автомобіль був під забороною на відчуження з грудня 2021 року, оскільки перебував у заставі відповідно до договору про позику.

Він не повідомив про те, що автомобіль знаходиться під арештом і в заставі, і здійснив його продаж. Покупцями стали подружжя зі Львова, яке придбало авто за 4900 доларів на основі письмової довіреності. Продавець запевнив, що вони зможуть перереєструвати транспортний засіб, використовуючи цей документ. Однак через три тижні він анулював видану довіреність.

У серпні цього року між Степаном Кривенем і потерпілим подружжям було досягнуто угоди про примирення. Він компенсував їм матеріальні збитки, повернувши кошти, сплачені за автомобіль, а також виплатив додатково 50 тисяч гривень за моральну шкоду. Потерпілі погодилися повернути транспортний засіб обвинуваченому.

Рішення суду

Суддя франківського районного суду Львова, Світлана Мартьянова, визнала Степана Кривеня винним у вчиненні шахрайства (ч. 2 ст. 190 ККУ) та призначила йому покарання у вигляді одного року обмеження волі. Проте, його звільнили від основного покарання, встановивши іспитовий термін тривалістю один рік. Вирок ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.