Суд наказал мужчину, который продал супругам из Львова автомобиль в залоге

Заседание суда. Фото: УНИАН

Уроженец села Липовка Ивано-Франковской области Степан Кривень продал автомобиль, который находился в залоге. Мошенник хотел заработать деньги, но ему это не удалось.

Об этом говорится в приговоре суда, сообщает издание ZAXID.NET.

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Детали дела

Согласно материалам дела, весной 2022 года Степан Кривень разместил объявление на платформе OLX о продаже своего автомобиля Volkswagen Golf, 2007 выпуска. Однако этот автомобиль был под запретом на отчуждение с декабря 2021 года, поскольку находился в залоге согласно договору о займе.

Он не сообщил о том, что автомобиль находится под арестом и в залоге, и совершил его продажу. Покупателями стали супруги из Львова, которые приобрели авто за 4900 долларов на основе письменной доверенности. Продавец заверил, что они смогут перерегистрировать транспортное средство, используя этот документ. Однако через три недели он аннулировал выдаваемую доверенность.

В августе этого года между Степаном Кривенем и потерпевшими супругами было достигнуто соглашение о примирении. Он компенсировал им материальный ущерб, вернув средства, уплаченные за автомобиль, а также выплатил дополнительно 50 тысяч гривен за моральный ущерб. Потерпевшие согласились вернуть транспортное средство обвиняемому.

Решение суда

Судья франковского районного суда Львова Светлана Мартьянова признала Степана Кривеня виновным в совершении мошенничества (ч. 2 ст. 190 УКУ) и назначила ему наказание в виде одного года ограничения свободы. Однако его освободили от основного наказания, установив испытательный срок продолжительностью в один год. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке.