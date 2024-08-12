Скільки українців повернулися додому з Росії від 24 лютого 2022 року

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Facebook

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну через прикордонні пункти пропуску з боку Росії повернулося понад 40 тисяч громадян. Хоч КПП на кордоні з країною-агресором були закриті, але рух через них відбувався практично щоденно.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Повернення українців з Росії

Як зауважив Демченко, з лютого 2022 року всі пункти пропуску на кордоні з Росією за рішенням України було закрито і там не здійснюються пропуск в класичній формі. Однак росіяни все ж пропускають українських громадян додому, зокрема у напрямку пункту Покровка на Сумщині.

За словами речника, такий відбувався практично щоденно, хоч були й періоди, коли Росія припиняла пропуск українців. Наразі в ДПСУ вже не фіксують прибуття громадян на цьому КПП, однак наголошують, що завжди готові забезпечити повернення українців з Росії та Білорусі.

"За весь час воєнного стану понад 40 тисяч громадян України повернулися з Росії, і не тільки через пункт пропуску в Покровці, а й на інших ділянках, а також через територію Білорусі", — сказав він.