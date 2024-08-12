Сколько украинцев вернулись домой из России от 24 февраля 2022 года

Спикер ГПСУ Андрей Демченко. Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украину через пограничные пункты пропуска со стороны России вернулось более 40 тысяч граждан. Хотя КПП на границе со страной-агрессором были закрыты, но движение через них происходило практически ежедневно.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Возвращение украинцев из России

Как отметил Демченко, с февраля 2022 года все пункты пропуска на границе с Россией по решению Украины были закрыты и там не осуществляется пропуск в классической форме. Однако россияне все же пропускают украинских граждан домой, в частности в направлении пункта Покровка на Сумщине.

По словам спикера, это происходило практически ежедневно, хотя были и периоды, когда Россия прекращала пропуск украинцев. Пока в ГНСУ уже не фиксируют прибытие граждан на этом КПП, однако подчеркивают, что всегда готовы обеспечить возвращение украинцев из России и Беларуси.

"За все время военного положения более 40 тысяч граждан Украины вернулись из России, и не только через пункт пропуска в Покровке, но и на других участках, а также через территорию Беларуси", — сказал он.