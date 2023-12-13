Прикордонники викрили новий спосіб контрабанди цигарок
Українські прикордонники викрили новий спосіб переправлення за кордон безакцизних цигарок. Їх намагалися відправити на саморобному дроні з пусковою установкою та пультом управління.
Про це повідомляє ДПСУ.
Новий спосіб контрабанди цигарок
Мукачівський прикордонний загін виявив на Закарпатті саморобний БпЛА, автомобіль із пусковою установкою та пультом управління, а також ноутбук із завантаженою мапою українсько-угорської ділянки кордону.
Так, на місці "запуску" було підготовано 1,5 тис. пачок безакцизних цигарок для переправлення до Угорщини.
Самих "бізнесменів" затримати не вдалося: вони, зрозумівши, що їх викрито, втекли.
Нагадаємо, що в Одеській області викрили правоохоронця, який планував переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік до своєї схеми залучив двох друзів, які мали вивозити ухилянтів до Молдови.
Також ми писали, що в Одесі виявили підпільний склад тютюнових виробів. Відомо, що вилучили понад 6 тонн контрабандної продукції на 100 мільйонів гривень.
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