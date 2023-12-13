Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Прикордонники викрили новий спосіб контрабанди цигарок arrow

Прикордонники викрили новий спосіб контрабанди цигарок

13 грудня 2023 15:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Прикордонники викрили новий спосіб контрабанди цигарок
Дрон з цигарками. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українські прикордонники викрили новий спосіб переправлення за кордон безакцизних цигарок. Їх намагалися відправити на саморобному дроні з пусковою установкою та пультом управління.

Про це повідомляє ДПСУ.

Читайте також:

Новий спосіб контрабанди цигарок

Мукачівський прикордонний загін виявив на Закарпатті саморобний БпЛА, автомобіль із пусковою установкою та пультом управління, а також ноутбук із завантаженою мапою українсько-угорської ділянки кордону.

Так, на місці "запуску" було підготовано 1,5 тис. пачок безакцизних цигарок для переправлення до Угорщини.

Самих "бізнесменів" затримати не вдалося: вони, зрозумівши, що їх викрито, втекли.

null
Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, що в Одеській області викрили правоохоронця, який планував переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Чоловік до своєї схеми залучив двох друзів, які мали вивозити ухилянтів до Молдови.

Також ми писали, що в Одесі виявили підпільний склад тютюнових виробів. Відомо, що вилучили понад 6 тонн контрабандної продукції на 100 мільйонів гривень.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

18:05 Екскомандир "Азову" Жорін різко відреагував на заклики відправити на фронт працівників ТЦК

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

17:10 Клієнти Ощадбанку 1 січня можуть лишитися без грошей — в чому причина

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка - 80x80

Закон про столицю знову на часі — чи заберуть повноваження у Кличка

19:17 Екскомандир відповів, скільки українців необхідно мобілізувати 2024 року

13:11 В Україні діють нові правила вручення повісток військовозобов'язаним — що змінилось

05:42 Американське видання назвало найкоротший шлях до перемоги України

01:22 Кого не заберуть на війну — 10 категорій громадян, яких не можна мобілізувати на фронт

00:46 Посилення мобілізації в Україні — ще одна область нарощує призов

Актуальне по темі