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Пограничники разоблачили новый способ контрабанды сигарет

13 декабря 2023 15:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Пограничники разоблачили новый способ контрабанды сигарет
Дрон с сигаретами. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские пограничники разоблачили новый способ переправки за границу безакцизных сигарет. Их пытались отправить на самодельном дроне с пусковой установкой и пультом управления.

Об этом сообщает ГНСУ.

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Новый способ контрабанды сигарет

Мукачевский пограничный отряд обнаружил в Закарпатье самодельный БПЛА, автомобиль с пусковой установкой и пультом управления, а также ноутбук с загруженной картой украинско-венгерского участка границы.

Так, на месте "запуска" было подготовлено 1,5 тыс. пачек безакцизных сигарет для переправки в Венгрию.

Самих "бизнесменов" задержать не удалось, они, поняв, что они разоблачены — скрылись.

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Скриншот сообщения ГПСУ

Напомним, что в Одесской области разоблачили правоохранителя, который планировал переправку мужчин призывного возраста за границу. Мужчина к своей схеме привлек двух друзей, которые должны были вывозить уклонистов в Молдову.

Также мы писали, что в Одессе обнаружили подпольный состав табачных изделий. Известно, что изъяли более шести тонн контрабандной продукции на 100 млн грн.

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