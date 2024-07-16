Хотів втекти до Молдови та ледь не потонув у Дністрі — прикордонники врятували ухилянта

Прикордонники рятують потопельника. Фото: ДПСУ

На Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі. Він намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 16 липня.

Читайте також:

Невдала спроба втечі через Дністер

"32-річний чоловік не розрахував свої сили, коли на Вінниччині намагався через річку дістатися Молдови. Старт узяв відмінний, але ж, потрапивши у стрімку течію, почав тонути", — кажуть в ДПСУ.

Прикордонникам Могилів-Подільського загону довелося оперативно — швидкісним катером — витягати його з води. Після надання необхідної допомоги на порушника складено адмінпротокол, тим більше, що усі необхідні документи він мав із собою, примотавши їх до тіла плівкою.

Ми писали, що на Одещині група ухилянтів намагалась втекти до Молдови. Чоловіки заплатили за інструкції від анонімного організатора від 4 000 до 7 000 доларів, проте здійснити свій задум їм не вдалось — усіх затримали правоохоронці.

Також ми повідомляли, що на Одещині викрили чоловіка, який планував забезпечити безперешкодний виїзд до Молдови призовникові. За 3 000 доларів організатор обіцяв провезти ухилянта у вантажівці через КПП прямісінько до сусідньої країни.