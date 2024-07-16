Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Прикордонники врятували ухилянта, який ледь не потонув у Дністрі, тікаючи в Молдову arrow

Прикордонники врятували ухилянта, який ледь не потонув у Дністрі, тікаючи в Молдову

16 липня 2024 16:41
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Хотів втекти до Молдови та ледь не потонув у Дністрі — прикордонники врятували ухилянта
Прикордонники рятують потопельника. Фото: ДПСУ
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

На Вінниччині прикордонники врятували чоловіка, який ледь не потонув у Дністрі. Він намагався незаконно перетнути кордон з Молдовою.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України у вівторок, 16 липня.

Читайте також:

Невдала спроба втечі через Дністер

"32-річний чоловік не розрахував свої сили, коли на Вінниччині намагався через річку дістатися Молдови. Старт узяв відмінний, але ж, потрапивши у стрімку течію, почав тонути", — кажуть в ДПСУ.

Прикордонникам Могилів-Подільського загону довелося оперативно — швидкісним катером — витягати його з води. Після надання необхідної допомоги на порушника складено адмінпротокол, тим більше, що усі необхідні документи він мав із собою, примотавши їх до тіла плівкою.

Ми писали, що на Одещині група ухилянтів намагалась втекти до Молдови. Чоловіки заплатили за інструкції від анонімного організатора від 4 000 до 7 000 доларів, проте здійснити свій задум їм не вдалось — усіх затримали правоохоронці. 

Також ми повідомляли, що на Одещині викрили чоловіка, який планував забезпечити безперешкодний виїзд до Молдови призовникові. За 3 000 доларів організатор обіцяв провезти ухилянта у вантажівці через КПП прямісінько до сусідньої країни.

кордон прикордонники Дністер Вінницька область військовий призов втеча мобілізація закордон військовозобов'язані потопаючий ухилянти чоловіки річка ДПСУ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

3 липня 2024

10:28 Мінімальна зарплата в липні — як зміняться доходи українців

5 липня 2024

10:08 Забарний може стати гравцем одного з найтитулованіших клубів світу — що відомо

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня