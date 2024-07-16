Хотел бежать в Молдову и едва не утонул в Днестре — пограничники спасли уклоняющегося

Пограничники спасают утопленника. Фото: ГПСУ

В Винницкой области пограничники спасли мужчину, который едва не утонул в Днестре. Он пытался незаконно пересечь границу с Молдовой.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины во вторник, 16 июля.

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Неудачная попытка побега через Днестр

"32-летний мужчина не рассчитал свои силы, когда в Винницкой области пытался через реку добраться до Молдовы. Старт взял отличный, но, попав в стремительное течение, начал тонуть", — говорят в ГНСУ.

Пограничникам Могилев-Подольского отряда пришлось оперативно — скоростным катером — вытаскивать его из воды. После оказания необходимой помощи на нарушителя составлен админпротокол, тем более что все необходимые документы он имел с собой, примотав их к телу пленкой.

Мы писали, что в Одесской области группа уклонистов пыталась бежать в Молдову. Мужчины заплатили за инструкции от анонимного организатора от 4 000 до 7 000 долларов, однако осуществить свой замысел им не удалось — всех задержали правоохранители.

Также мы сообщали, что в Одесской области разоблачили мужчину, который планировал обеспечить беспрепятственный выезд в Молдову призывнику. За 3 000 долларов организатор обещал провезти уклониста в грузовике через КПП прямиком в соседнюю страну.