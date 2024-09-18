Переговори з Росією — Подоляк прокоментував повідомлення західних ЗМІ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Фото: Факти ICTV

Країни Заходу не тиснуть на Україну з вимогою вести переговори з Росією. Такі повідомлення час від часу з'являються лише в іноземних медіа.

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

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Тиску на Україну немає

Подоляк пояснив, що коментатори західних медіа знаходяться далеко від реалій війни та не розуміють, що таке Росія та її агресія. Він запевнив, що жодного зовнішнього тиску на Україну не існує.

За його словами, за два роки Росія не досягла того, чого багато хто боявся на початку повномасштабного вторгнення, а прогнози щодо швидкої окупації України не справдилися.

Радник голови ОП наголосив, що Захід розуміє, що Україна ефективно протистоїть ворогу, навіть маючи обмежені ресурси, тому вимоги щодо переговорів виглядали б недоречними.

Він також підкреслив, що будь-яка спроба заморозити війну тільки зміцнить політичний режим у Росії, даючи їй можливість посилити армію, шукати ресурси і готувати нову ескалацію. Це також дозволить Росії активніше інвестувати в пропаганду, щоб впливати на Захід, аби зменшити підтримку України.

Замороження конфлікту, на думку Подоляка, призведе лише до ще більш агресивного наступного етапу війни.