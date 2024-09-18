Переговоры с Россией — Подоляк прокомментировал сообщения западных СМИ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Фото: Факты ICTV

Страны Запада не давят на Украину с требованием вести переговоры с Россией. Такие сообщения время от времени появляются только в иностранных медиа.

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью РБК-Украина.

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Давления на Украину нет

Подоляк объяснил, что комментаторы западных медиа находятся вдали от реалий войны и не понимают, что такое Россия и ее агрессия. Он заверил, что никакого внешнего давления на Украину нет.

По его словам, за два года Россия не достигла того, чего многие боялись в начале полномасштабного вторжения, а прогнозы о скорой оккупации Украины не оправдались.

Советник главы ОП подчеркнул, что Запад понимает, что Украина эффективно противостоит врагу, даже имея ограниченные ресурсы, поэтому требования по переговорам выглядели бы неуместными.

Он также подчеркнул, что любая попытка заморозить войну только укрепит политический режим в России, давая возможность усилить армию, искать ресурсы и готовить новую эскалацию. Это также позволит России активнее инвестировать в пропаганду для влияния на Запад, чтобы уменьшить поддержку Украины.

Заморозка конфликта, по мнению Подоляка, приведет лишь к еще более агрессивному следующему этапу войны.