Роман Гладкий новий начальник Генштабу сил БПЛА — в соцмережах невдоволення

Роман Гладкий. Фото: DeepState

В соцмережах спалахнув скандал навколо нового начальника Генерального штабу безпілотних сил ЗСУ Романа Гладкого, який раніше обіймав посаду у ВМС. Стало відомо, що новий начштабу має низку підозр у корупції та державній зраді.

Про це повідомив аналітичний портал DeepState у п'ятницю, 30 серпня.

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Аналітики додали, що скандального військового також підозрюють й у шпигунстві. Ще більше неспростовних фактів одіозного життя Гладкого надала його дружина з російським паспортом, яка показала знімки участі його доньки у змаганнях за російський ЦСКА.

Скриншот допису дружини Гладкого у "ВКонтакті"

Скриншот допису дружини Гладкого у "ВКонтакті"

Водночас вони зауважили, що командуючий СБС Вадим Сухаревський не знав про таке призначення, адже не має прав призначити офіцерів такого рангу. Аналітики підкреслили, що він активно виступав проти такого рішення.

"Невже в усій українській армії не знайшовся гідний начальник штабу СБС, а потрібна саме людина, яка жодного відношення ніколи не мала до безпілотників?", — коментують аналітики.

Підтвердження про нульовий досвід Гладкого надала й нардеп Мар'яна Безугла. Політикиня вчергове розкритикувала рішення головкома ЗСУ Олександра Сирського, адже, на її думку, таке вже повторювалося з одіозним генералом Содолем.

"Призначення саме цієї людини начальником штабу — свідоме рішення Сирського. Він був відправлений туди як "соглядатай" попри протести Вадима Сухаревського та його команди. Це типовий підхід, який було використано багато разів. Зокрема така ж ситуація у Гнатова, якого Президент призначив на керівництво фронтом замість Содоля. Незрозуміло, як Гладкий пройшов перевірку СБУ та досі обіймає найвищі посади", — написала нардеп у Facebook.