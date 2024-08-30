Роман Гладкий новый начальник Генштаба сил БПЛА - в соцсетях недовольства

Роман Гладкий. Фото: DeepState

В соцсетях разразился скандал вокруг нового начальника Генерального штаба беспилотных сил ВСУ Романа Гладкого, ранее занимавшего должность в ВМС. Стало известно, что новый начштаб имеет ряд подозрений в коррупции и государственной измене.

Об этом сообщил аналитический портал DeepState в пятницу, 30 августа.

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Аналитики добавили, что скандального военного также подозревают и в шпионаже. Еще больше неопровержимых фактов одиозной жизни Гладкого предоставила его супруга с российским паспортом, показавшая снимки роли его дочери в соревнованиях за российский ЦСКА.

Скриншот сообщения жены Гладкого во "ВКонтакте"

Скриншот сообщения жены Гладкого во "ВКонтакте"

В то же время, они отметили, что командующий СБС Вадим Сухаревский не знал о таком назначении, ведь не имеет права назначать офицеров такого ранга. Аналитики подчеркнули, что он активно выступал против такого решения.

"Неужели во всей украинской армии не нашелся достойный начальник штаба СБС, а нужен именно человек, который никакого отношения никогда не имел к беспилотникам?", — комментируют аналитики.

Подтверждение о нулевом опыте Гладкого предоставила и нардеп Марьяна Безуглая. Политик в очередной раз раскритиковала решение главкома ВСУ Александра Сырского, ведь, по ее мнению, такое уже повторялось с одиозным генералом Содолем.

"Назначение именно этого человека начальником штаба — сознательное решение Сырского. Он был отправлен туда как "созерцай", несмотря на протесты Вадима Сухаревского и его команды. Это типичный подход, который был использован много раз. В частности такая же ситуация у Гнатова, которого Президент назначил на руководство фронтом вместо Содоля. Непонятно, как Галдкий прошел проверку СБУ и до сих пор занимает самые высокие должности", — написала нардеп в Facebook.