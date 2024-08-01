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Про що говорили Зеленський та Гарріс напередодні великої війни — у Time розкрили деталі

1 серпня 2024 00:05
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Камала Гарріс зустрічалась із Зеленським за кілька днів до початку війни — про що говорили
Президент Володимир Зеленський та віцепрезидентка США Камала Гарріс. Фото: AFP
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

За кілька днів до повномасштабного вторгнення Росії в Україну Президент Володимир Зеленський зустрічався з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс у німецькому у Мюнхені. Тоді представниця США надала українському лідеру дані американської розвідки щодо планів РФ.

Про це пише видання Time з посиланням на джерела.

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Про що говорили Зеленський та Гарріс напередодні великої війни

Під час зустрічі Гарріс повідомила Зеленського про плани США щодо майбутньої реакції на напад РФ, поділилася останніми розвідданими та наголосила на необхідності підготовки для успіху на полі бою.

Колишній міністр оборони України Олексій Резніков згадує, що Гарріс наголосила на неминучості нападу, на що Зеленський відповів, що українська розвідка також підтверджує ці дані.

Видання пише, що у Мюнхені Зеленський закликав США до введення превентивних санкцій та постачання озброєння, включаючи зенітні системи, винищувачі та важку артилерію, щоб змусити російського президента Володимира Путіна переглянути свої плани.

Однак Гарріс відхилила ці пропозиції. Натомість США наполягали на публічному визнанні Зеленським неминучості вторгнення. Український президент чітко запитав Гарріс: "Ви хочете, щоб я це визнав, але що це вам дасть? Якщо я визнаю це, у цій розмові, ви запровадите санкції?". І відповіді не отримав.

Зустріч викликала розчарування у Зеленського через відмову США ввести санкції та надати зброю.

Віцепрезидентка Гарріс, згідно з позицією США, згуртувала європейських лідерів для координації відповіді на можливе вторгнення та виклала американську позицію у своїй промові. Вона не відвідувала Україну з початку вторгнення, але була присутня на саміті миру, організованому Україною у Швейцарії.

Представник Білого дому наголосив, що Гарріс постійно підтримувала Україну та активно працювала з європейськими союзниками для зміцнення оборонних позицій НАТО.

Нагадаємо, віцепрезидентка Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс офіційно заявила, що братиме участь у виборах президента. Раніше Джо Байден і голови Демократичної партії підтримали її кандидатуру. 

Водночас у Росії побоюються перемоги на виборах у США кандидатки від Демократичної партії на посаду президента Гарріс. Для Кремля політикиня зовсім невідома.

Володимир Зеленський США Німеччина війна розвідка володимир путін переговори Камала Гарріс президент війна в Україні Росія вторгнення

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