Камала Харрис встречалась с Зеленским за несколько дней до начала войны — о чем говорили

Президент Владимир Зеленский и вице-президент США Камала Харрис. Фото: AFP

За несколько дней до полномасштабного вторжения России в Украину Президент Владимир Зеленский встречался с вице-президентом США Камалой Харрис в немецком в Мюнхене. Тогда представительница США предоставила украинскому лидеру данные американской разведки по планам РФ.

Об этом пишет издание Time со ссылкой на источники.

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Во время встречи Харрис сообщила Зеленскому о планах США по предстоящей реакции на нападение РФ, поделилась последними разведданными и отметила о необходимости подготовки для успеха на поле боя.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников вспоминает, что Харрис отметила неизбежность нападения, Зеленский на это ответил, что украинская разведка также подтверждает эти данные.

Издание пишет, что в Мюнхене Зеленский призывал США к введению превентивных санкций и поставке вооружения, включая зенитные системы, истребители и тяжелую артиллерию, чтобы заставить российского президента Владимира Путина пересмотреть свои планы.

Однако Харрис отвергла эти предложения. США же настаивали на публичном признании Зеленским неизбежности вторжения. Украинский президент четко спросил Харрис: "Вы хотите, чтобы я это признал, но что это вам даст? Если я признаю это, в этом разговоре, вы введете санкции?". И ответа не получил.

Встреча вызвала разочарование у Зеленского из-за отказа США ввести санкции и предоставить оружие.

Вице-президент Харрис, согласно позиции США, сплотила европейских лидеров для координации ответа на возможное вторжение и изложила американскую позицию в своей речи. Она не посещала Украину с начала вторжения, но присутствовала на саммите мира, организованном Украиной в Швейцарии.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Харрис постоянно поддерживала Украину и активно работала с европейскими союзниками для укрепления оборонных позиций НАТО.

Напомним, вице-президент Соединенных Штатов Америки Камала Харрис официально заявила, что будет участвовать в выборах президента. Ранее Джо Байден и главы Демократической партии поддержали ее кандидатуру.

В то же время, в России опасаются победы на выборах в США кандидатки от Демократической партии на пост президента Харрис. Для Кремля политика совсем неизвестна.