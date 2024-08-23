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Продавали трофейні автомати криміналітету — СБУ та поліція викрили підпільних зброярів

23 серпня 2024 15:01
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
СБУ та поліція викрили мережу торговців трофейною зброєю
Силовики СБУ та один з заарештованих. Фото: СБУ
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Працівники Служби безпеки України та поліцейські викрили два осередки підпільних зброярів, які продавали трофейну російську зброю бандформуванням. Злочинні групи діяли у п'яти регіонах країни.

Про це повідомляє пресслужба СБУ у п'ятницю, 23 серпня.

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Як повідомляється, у Київській, Запорізькій, Львівській, Рівненській та Чернівецькій областях силовики  заарештували відразу дев’ятьох учасників банди, які під виглядом волонтерів вивозили трофейну зброю з місць колишніх боєзіткнень.

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Вилучений російський автомат АК-12. Джерело: СБУ

"Потім фігуранти відновлювали бойові характеристики пошкодженої зброї у підпільних майстернях, які облаштували в одному з гаражних кооперативів столиці. У подальшому зловмисники підшукували потенційних покупців засобів ураження через особисті зв’язки у кримінальних колах", — інформують силовики.

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Вилучені пістолети ПМ та "Форт" та чеський пістолет-кулемет SA-26. Джерело: СБУ

Для конспірації учасники угруповання відправляли "замовлення" поштою, а гроші за нього отримували на банківські картки підставних осіб. Саме так злочинці хотіли продати партію автоматів та пістолетів з бойовими набоями. Але силовики завчасно ліквідували мережу. 

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Вилучені корпуси гранат Ф-1. Джерело: СБУ

Також у Львівській та Рівненській областях "на гарячому" заарештовано організатора та двох учасників ще одного угруповання, яке намагалося підпільно продати бойові гранати. 

Загалом силовики вилучили:

  • партію автоматів АК-74 та пістолетів з комплектуючими;
  • десятки тисяч бойових набоїв різного калібру;
  • майже 10 млн грн, ймовірно одержаних злочинним шляхом.
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Бойові набої. Джерело: СБУ

Всю зброю силовики скеровують на потреби українських військ на лінії фронту. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі

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