СБУ и полиция раскрыли сеть торговцев трофейным оружием

Силовики СБУ и один из арестованных. Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины и полицейские разоблачили две ячейки подпольных оружейников, продававших трофейное российское оружие бандформированием. Преступные группы действовали в пяти регионах страны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в пятницу, 23 августа.

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Как сообщается, в Киевской, Запорожской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях, силовики арестовали сразу девять участников банды, которые под видом волонтеров вывозили трофейное оружие с мест бывших боестолкновений.

Изъятый российский автомат АК-12. Источник: СБУ

"Потом фигуранты восстанавливали боевые характеристики поврежденного оружия в подпольных мастерских, которые обустроили в одном из гаражных кооперативов столицы. В дальнейшем злоумышленники подыскивали потенциальных покупателей средств поражения из-за личных связей в криминальных кругах", — информируют силовики.

Изъятые пистолеты ПМ и "Форт", а также чешский пистолет-пулемет SA-26. Источник: СБУ

Для конспирации участники группировки отправляли "заказ" по почте, а деньги за него получали на банковские карты подставных лиц. Именно так преступники хотели продать партию автоматов и пистолетов с боевыми патронами. Но силовики раньше времени ликвидировали сеть.

Изътые корпуса гранат Ф-1. Источник: СБУ

Также во Львовской и Ровенской областях "на горячем" арестован организатор и два участника еще одной группировки, которая пыталась подпольно продать боевые гранаты.

В общем количестве силовики изъяли:

партию автоматов АК-74 и пистолетов с комплектующими;

десятки тысяч боевых патронов разного калибра;

почти 10 млн грн, предположительно полученных преступным путем.

Боевые патроны. Источник: СБУ

Все оружие силовики направят на нужды украинских войск на линии фронта. Фигурантам грозит до семи лет лишения свободы.