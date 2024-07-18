Заборонені до продажу продукти у спеку - повний перелік

Зіпсоване м'ясо. Фото: із соцмереж

Аномальна спека стала причиною того, що не всі продукти можна знайти на поличках магазинів. Деякі магазини з власних міркувань не завозять продукти, які швидко псуються, через відключення світла. А от на продуктових вуличних ярмарках існують заборони на продаж деяких продуктів.

Що не можна продавати в аномальну спеку, Новини.LIVE розповів в.о начальника управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві Роман Матвійчук.

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Продуктові ярмарки в Києві

"У нас є заборони щодо вуличної торгівлі. Зараз є заборона продажу м'яса і сала на ярмарках, адже неможливо забезпечити належні температурні умови. А те, що стосується стаціонарної торгівлі, такої заборони не існує. Тому що це стаціонарна потужність, стаціонарне електропостачання", — сказав експерт.

Продуктовий ярмарок. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у Києві щодня в різних районах відбуваються продуктові ярмарки. З адресами можна ознайомитися на офіційному сайті міста. Та через аномальну спеку там продають не всі види продуктів.

Висока температура впливає на якість життя в усіх регіонах України.

Як ми писали раніше, останнім часом жителі Одеси все частіше скаржаться на неприємний запах у повітрі. Подейкують навіть і про можливість хімічного отруєння. Проте причина неприємного аромату досить проста — аномальна спека. Екологи зазначають, що підвищення температури — це лише наслідок, а корені проблеми закладені ще раніше.