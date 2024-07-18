Запрещенные к продаже продукты в жару – полный перечень

Продавать эти продукты в жару строго запрещено — эксперт назвал правила для продавцов
Аномальная жара послужила причиной того, что не все продукты можно найти на полках магазинов. Некоторые магазины по своим соображениям не завозят продукты, которые быстро портятся из-за отключения света. А вот на продуктовых уличных ярмарках существуют запреты на продажу некоторых продуктов.
Что нельзя продавать в аномальную жару, Новини.LIVE рассказал и.о. начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве Роман Матвийчук.
Продуктовые ярмарки в Киеве
"У нас есть запреты на уличную торговлю. Сейчас есть запрет продажи мяса и сала на ярмарках, ведь невозможно обеспечить надлежащие температурные условия. А то, что касается стационарной торговли, такого запрета не существует. Потому что это стационарная мощность, стационарное электроснабжение", — сказал эксперт.
Напомним, в Киеве каждый день в разных районах проходят продуктовые ярмарки. С адресами можно ознакомиться на официальном сайте города. Но из-за аномальной жары там продают не все виды продуктов.
Высокая температура влияет на качество жизни во всех регионах Украины.
Как мы писали ранее, в последнее время жители Одессы все чаще жалуются на неприятный запах в воздухе. Говорят даже и о возможности химического отравления. Однако причина неприятного аромата достаточно проста — аномальная жара. Экологи отмечают, что повышение температуры — это только следствие, а корни проблемы заложены еще раньше.
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