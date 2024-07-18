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Продавать эти продукты в жару строго запрещено — эксперт назвал правила для продавцов

18 июля 2024 06:33
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Запрещенные к продаже продукты в жару – полный перечень
Испорченное мясо. Фото: из соцсетей
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Аномальная жара послужила причиной того, что не все продукты можно найти на полках магазинов. Некоторые магазины по своим соображениям не завозят продукты, которые быстро портятся из-за отключения света. А вот на продуктовых уличных ярмарках существуют запреты на продажу некоторых продуктов.

Что нельзя продавать в аномальную жару, Новини.LIVE рассказал и.о. начальника управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве Роман Матвийчук.

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"У нас есть запреты на уличную торговлю. Сейчас есть запрет продажи мяса и сала на ярмарках, ведь невозможно обеспечить надлежащие температурные условия. А то, что касается стационарной торговли, такого запрета не существует. Потому что это стационарная мощность, стационарное электроснабжение", — сказал эксперт.

ярмарка в Харькове
Продуктовая ярмарка. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Киеве каждый день в разных районах проходят продуктовые ярмарки. С адресами можно ознакомиться на официальном сайте города. Но из-за аномальной жары там продают не все виды продуктов.

Высокая температура влияет на качество жизни во всех регионах Украины.

Как мы писали ранее, в последнее время жители Одессы все чаще жалуются на неприятный запах в воздухе. Говорят даже и о возможности химического отравления. Однако причина неприятного аромата достаточно проста — аномальная жара. Экологи отмечают, что повышение температуры — это только следствие, а корни проблемы заложены еще раньше.

торговля Госпотребслужба ярмарки мясо

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