На Хмельниччині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації

Засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Хмельницький міськрайонний суд оголосив вирок у справі про ухиленні від мобілізації. Чоловіку призначили чотири роки та два місяці позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Узимку 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка засвідчила його придатність до служби. На основі цього йому вручили повістку з вимогою прибути 5 березня на пункт збору для подальшого направлення на службу. Однак, обвинувачений не з’явився у зазначений день.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину, підтвердивши, що ухилився від мобілізації без вагомих підстав. Він пояснив, що намагався відпочити перед виконанням військового обов’язку.

Також слід зазначити, що обвинувачений неодноразово потрапляв під суд за різні злочини, зокрема, востаннє — за торгівлю наркотиками.

Суддя визнав чоловіка винним в ухиленні від призову під час мобілізації. Суд призначив йому чотири роки та два місяці позбавлення волі з конфіскацією всього майна, окрім житла. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.