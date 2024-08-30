В Хмельницкой области судили мужчину, который уклонился от мобилизации

Заседание суда. Иллюстративное фото: УНИАН

Хмельницкий горрайонный суд объявил приговор по делу об уклонении от мобилизации. Мужчине назначили четыре года и два месяца лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Зимой 2024 года мужчина прошел военно-врачебную комиссию, удостоверившую его пригодность к службе. На основе этого ему вручили повестку с требованием прибыть 5 марта на пункт сбора для дальнейшего направления на службу. Однако обвиняемый не явился в указанный день.

В ходе судебного заседания обвиняемый признал свою вину, подтвердив, что уклонился от мобилизации без веских оснований. Он объяснил, что пытался отдохнуть перед исполнением воинского долга.

Также следует отметить, что обвиняемый неоднократно попадал под суд за различные преступления, в частности последний раз — за торговлю наркотиками.

Судья признал мужчину виновным в уклонении от призыва во время мобилизации. Суд назначил ему четыре года и два месяца лишения свободы с конфискацией всего имущества, кроме жилья. Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке.