Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Україна arrow Прокуратура показала фото наслідків російського удару по Кривому Рогу arrow

Прокуратура показала фото наслідків російського удару по Кривому Рогу

27 вересня 2024 12:02
Анастасія Постоєнко - Редактор
Обстріл Кривого Року 27 вересня — прокуратура показала фото з місця подій
Наслідки російського удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Кривому Розі вранці в п'ятницю, 27 вересня, пролунав потужний вибух. Окупанти завдали удару по адміністративній будівлі поліції, з постраждалі та численні руйнування у житлових будинках. З'явилися фото наслідків російського удару по Кривому Розі.

Фотографії опублікувала пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у п'ятницю, 27 вересня. 

Читайте також:

Наслідки атаки РФ по Кривому Розі 27 вересня

Кривий Ріг обстріл 27 вересня
Наслідки російської атаки по Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Росія вдарила ракетою по Кривому Розі. Значні руйнування є у будівлі районного управління поліції. Також пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Кривий Ріг
Зруйнований ракетою будинок у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наразі там тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація про постраждалих внаслідок ракетного удару ще не остаточна — станом на 11:00 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що є четверо постраждалих, можливо, під завалами ще можуть бути люди.

Кривий Ріг атака 27 вересня
Повідомлення Сергія Лисака стосовно ситуації у Кривому Розі. Фото: скриншот

Тим часом у соцмережах з'явилися фото наслідків обстрілу. 

Кривий Ріг удар 27 вересня
Знищена автівка. Фото: На часі
Кривий Ріг удар 27 вересня
Машини у Кривому Розі після ракетного удару. Фото: На часі

Нагадаємо, окупанти влучили по адміністративній будівлі у Кривому Розі. З'ясувалося, що це було управління поліції

Кривий Ріг вибух Дніпропетровська область обстріли війна в Україні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:23 Популярний в Україні овоч рекордно додав у ціні — що подорожчало

Термінова новина

13:21 З-під завалів у Кривому Розі дістали тіло жінки

13:16 Виплати за контракт із ЗСУ — розмір одноразової допомоги у 2024 році

13:16 Тисячі одеситів залишилися без води — коли включать

13:15 У Мінсоцполітики пояснили, чого очікувати від нової пенсійної реформи

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

13:09 Синоптик Діденко попередила про зміну погоди в Україні завтра — чого очікувати

13:00 Грошова допомога в 11 тис. грн — де стартувала реєстрація на виплати

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

12:58 У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після ракетного удару

12:54 Румунія знову підіймала у повітря F-16 минулої ночі — через атаку на Одещину

13:23 Популярний в Україні овоч рекордно додав у ціні — що подорожчало

Термінова новина

13:21 З-під завалів у Кривому Розі дістали тіло жінки

13:16 Виплати за контракт із ЗСУ — розмір одноразової допомоги у 2024 році

13:16 Тисячі одеситів залишилися без води — коли включать

13:15 У Мінсоцполітики пояснили, чого очікувати від нової пенсійної реформи

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

13:09 Синоптик Діденко попередила про зміну погоди в Україні завтра — чого очікувати

13:00 Грошова допомога в 11 тис. грн — де стартувала реєстрація на виплати

12:58 У Кривому Розі зросла кількість постраждалих після ракетного удару

12:54 Румунія знову підіймала у повітря F-16 минулої ночі — через атаку на Одещину

12:51 Стало відомо, хто буде новим прем'єр-міністром Японії

11:01 Всесвітній день серця — що вбиває українців і як надовго зберегти здоров'я

26 вересня 2024
Ексклюзив

20:03 Лазівка в законодавстві — одеський юрист про приховані норми мобілізації

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

Text

13:00 Удар по Кривому Розі та "шахеди" РФ в Румунії — ефір День.LIVE

Text

10:32 Україна готова до життя без транзиту російського газу — деталі від експерта

Text

08:00 Візит Зеленського в США та ризики здорожчання електроенергії — ефір Ранок.LIVE

26 вересня 2024
Text
Ексклюзив

22:57 Скандал із Зеленським у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

21:23 Камельчук розповів, на що витратять фінансову допомогу від США

Text

20:26 Нардеп зробив нову заяву про вибори в Україні — коли варто очікувати

Text

18:06 Військовий пояснив, чому російські КАБи почали долітати до Запоріжжя

Text

17:50 Заява Польщі щодо атаки РФ на українські АЕС і зброя від США — ефір Вечір.LIVE

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:00 Вимога відставки Маркарової та відбудова України — ефір День.LIVE

Text

11:02 Військові потребують мобілізації хлопців молодше 25 років — чому вік важливий

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації