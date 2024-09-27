Обстріл Кривого Року 27 вересня — прокуратура показала фото з місця подій

Наслідки російського удару по Кривому Рогу. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

У Кривому Розі вранці в п'ятницю, 27 вересня, пролунав потужний вибух. Окупанти завдали удару по адміністративній будівлі поліції, з постраждалі та численні руйнування у житлових будинках. З'явилися фото наслідків російського удару по Кривому Розі.

Фотографії опублікувала пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури у п'ятницю, 27 вересня.

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Наслідки російської атаки по Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Росія вдарила ракетою по Кривому Розі. Значні руйнування є у будівлі районного управління поліції. Також пошкоджені житлові будинки та автомобілі.

Зруйнований ракетою будинок у Кривому Розі. Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

Наразі там тривають пошуково-рятувальні роботи. Інформація про постраждалих внаслідок ракетного удару ще не остаточна — станом на 11:00 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що є четверо постраждалих, можливо, під завалами ще можуть бути люди.

Повідомлення Сергія Лисака стосовно ситуації у Кривому Розі. Фото: скриншот

Тим часом у соцмережах з'явилися фото наслідків обстрілу.

Знищена автівка. Фото: На часі

Машини у Кривому Розі після ракетного удару. Фото: На часі

Нагадаємо, окупанти влучили по адміністративній будівлі у Кривому Розі. З'ясувалося, що це було управління поліції.