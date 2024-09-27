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Прокуратура показала фото последствий российского удара по Кривому Рогу

27 сентября 2024 12:02
Анастасия Постоенко - Редактор
Обстрел Кривого Года 27 сентября - прокуратура показала фото с места событий
Последствия российского удара по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская областная прокуратура
Анастасия Постоенко - Редактор

В Кривом Роге утром в пятницу, 27 сентября, раздался мощный взрыв. Оккупанты нанесли удар по административному зданию полиции, пострадавшим и многочисленным разрушениям в жилых домах. Появились фото последствий российского удара по Кривому Рогу.

Фотографии опубликовала пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры в пятницу, 27 сентября.

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Последствия атаки РФ по Кривому Рогу 27 сентября

Кривой Рог обстрел 27 сентября
Последствия российской атаки по Кривому Рогу. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Россия ударила ракетой по Кривому Рогу. Значительные разрушения есть в здании районного управления полиции. Также повреждены жилые дома и автомобили.

Кривой Рог
Разрушенный ракетой дом в Кривом Роге. Фото: Днепропетровская областная прокуратура

Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о пострадавших в результате ракетного удара еще не окончательная — по состоянию на 11:00 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что есть четверо пострадавших, возможно, так же под завалами могут быть люди.

Кривой Рог атака 27 сентября
Сообщение Сергея Лысака о ситуации в Кривом Роге. Фото: скриншот

Между тем, в соцсетях появились фото последствий обстрела.

Кривой Рог удар 27 сентября
Уничтоженный автомобиль. Фото: На часі
Кривой Рог удар 27 сентября
Машины в Кривом Роге после ракетного удара. Фото: На часі

Напомним, оккупанты попали по административному зданию в Кривом Роге. Выяснилось, что это было управление полиции.

Кривой Рог взрыв Днепропетровская область обстрелы война в Украине

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