Обстрел Кривого Года 27 сентября - прокуратура показала фото с места событий

Прокуратура показала фото последствий российского удара по Кривому Рогу
В Кривом Роге утром в пятницу, 27 сентября, раздался мощный взрыв. Оккупанты нанесли удар по административному зданию полиции, пострадавшим и многочисленным разрушениям в жилых домах. Появились фото последствий российского удара по Кривому Рогу.
Фотографии опубликовала пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры в пятницу, 27 сентября.
Последствия атаки РФ по Кривому Рогу 27 сентября
Россия ударила ракетой по Кривому Рогу. Значительные разрушения есть в здании районного управления полиции. Также повреждены жилые дома и автомобили.
Сейчас там продолжаются поисково-спасательные работы. Информация о пострадавших в результате ракетного удара еще не окончательная — по состоянию на 11:00 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что есть четверо пострадавших, возможно, так же под завалами могут быть люди.
Между тем, в соцсетях появились фото последствий обстрела.
Напомним, оккупанты попали по административному зданию в Кривом Роге. Выяснилось, что это было управление полиции.
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